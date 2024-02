Mercado de corretores de imóveis atrai profissionais de diversas áreas em Curitiba

Pesquisa da Brain Inteligência Estratégica sobre o balanço de 2023 e as expectativas de 2024 no mercado imobiliário revela que a queda da taxa de juros, como a Selic, aumenta a demanda por imóveis. Com isso, o financiamento fica mais barato para empresas e consumidores, com maior atratividade para o investidor, aumento da confiança, maior demanda e valorização dos imóveis.

A possibilidade de trabalhar em um mercado que garante ganhos ilimitados, com chances de empreender e adquirir um imóvel mais rapidamente, fruto de excelentes honorários recebidos, além de poder gerir o próprio tempo tem atraído muitos profissionais para o mercado da consultoria imobiliária. Em Curitiba, é cada vez mais comum se deparar com corretores de imóveis que conciliam a atuação com suas profissões de origem, como médicos, advogados, jornalistas e profissionais liberais.

+ Veja mais: Raça Negra e Amado Batista: shows gratuitos voltam ao litoral do Paraná

É o caso das sócias Debora Bertelli, formada pela Universidade do Uruguai, e Monica Arns, graduada pela Universidade Federal do Paraná, ambas em hotelaria.

“Nos conhecemos na hotelaria, trabalhando em redes diferentes no departamento comercial. Depois, tivemos a oportunidade de trabalhar juntas. Seguimos por caminhos diferentes, as duas tiveram experiências operacionais, na gerência de grandes redes de hotéis. Durante a pandemia, com nosso antigo setor sendo um dos mais atingidos, conversamos e achamos que, depois de mais de 20 anos na hotelaria, estava na hora de nos reinventar. Estudamos o mercado, conversamos com alguns profissionais da área e decidimos fazer o curso de corretor de imóveis”, conta Monica, atualmente na 7 Imóveis.

Segundo Debora, colega de Monica na empresa, mudar de carreira pode ser um momento desafiador, mas também empolgante. “Na primeira oportunidade, me desliguei da hotelaria e comecei a trabalhar no segmento imobiliário. Logo depois foi a vez da Monica. Nossa vivência e relacionamento pessoal e profissional adquiridos contribuem na busca constante pela excelência que a hotelaria exige. Uma comunicação clara, para transmitir as informações de uma maneira simplificada”, detalha.

Mercado curitibano

Dados do Conselho Regional de Corretores de Imóveis (CRECI-PR) mostram que Curitiba tem atualmente 1.632 imobiliárias e 8.335 corretores de imóveis. O mercado de Curitiba teve 6.982 unidades lançadas em 2023, com VGV acumulado de R$ 5,7 milhões e um aumento de 2% em relação a 2022.

Para Carlos Eduardo Canto, presidente da Confraria Imobiliária de Curitiba, a atração desses profissionais é impulsionada pelo aquecimento do mercado. “Nosso setor está tão valorizado que até o mercado financeiro está vindo atrás dos corretores de imóveis, tenho percebido uma demanda crescente de busca por nossa mão-de-obra”, afirma Canto.

+ Veja também: Ex-vereador da região metropolitana é condenado pelo crime de rachadinha

Para Monica Arns, tanto a hotelaria, quanto a corretagem são áreas que requerem habilidade e persuasão para negociação. “Persistência é muito necessária nos dois setores, pois lidamos com desafios e temos que buscar soluções rápidas, a integridade, a confiança também são essenciais em qualquer transação comercial, mantendo sempre a ética, sendo transparente em todas as interações com os clientes. Estamos muito felizes após esse primeiro ano de muito aprendizado. Já estamos colhendo os frutos dessa parceria e sempre abertas a aprender cada dia mais”, acrescenta.

Jornalista e corretora

A jornalista Ana Paulla Righetto Simm trabalha desde maio de 2021 como corretora de imóveis, conciliando as áreas. Atualmente, ela faz parte da equipe da Imóveis de Primeira. “Sou jornalista de formação e atuo na assessoria de imprensa do ramo de entretenimento cultural, que foi bastante atingido pela pandemia. Foi minha motivação para buscar outras frentes de negócios e me reinventar. Meu irmão também é corretor de imóveis e me incentivou a entrar na área e me chamou para fazer parte da equipe dele”, afirmou

Segundo ela, a imobiliária prepara seu time de maneira diferenciada. “A imobiliária traz metodologia diferenciada, pois prepara o corretor, dá oportunidade e oferece um plano de carreira dentro do segmento. Hoje tenho CRECI e estou amando esse desafio de conciliar as duas áreas. Afinal, o trabalho de assessor também envolve ‘vender’ pautas, precisa despertar o interesse da imprensa para emplacar nossos clientes”, descreve.

+ Leia mais: Bar de Curitiba ganha clientes com batida caseira de maracujá e réptil no balcão

Ana atua no segmento de lançamentos, vendendo empreendimentos que ainda estão na planta. “O desafio é grande, temos que oferecer uma experiência diferenciada ao cliente, mostrar o valor agregado desse produto, explicar os diferenciais, a parte técnica e arquitetônica e, principalmente, fazer um fluxo de pagamento que atenda ao perfil dele. Diferente de quem trabalha com o imóvel pronto. Ambos têm suas características, mas lançamento é minha paixão, acho mais desafiador”, explicou.

Você já viu essas?

Constrangedor! “Quase me bateu na cara”, denuncia cobrador ameaçado por passageira em Curitiba Doce de verão Conheça seis receitas fáceis de geladinho gourmet para vender Investimentos! Mega fábrica da Electrolux começa a ser construída na região de Curitiba