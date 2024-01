Medo de golpe? App da Receita e Detran são caminhos seguros pra pagar IPVA

A Secretaria da Fazenda e o Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR) renovam o alerta aos contribuintes sobre a existência de sites falsos relacionados ao pagamento do IPVA. A recomendação mais segura é o acesso ao site oficial do IPVA e do Portal de Pagamentos de Tributos, com final pr.gov.br.

Os aplicativos Serviços Rápidos da Receita Estadual e Detran Inteligente oferecem uma maneira segura de realizar os pagamentos. Os aplicativos estão disponíveis para Android e iOS.

No caso do Detran Inteligente, existe uma opção chamada “Débitos IPVA” na capa. Após inserir o número do Renavam, o usuário é direcionado para a escolha do pagamento do IPVA em cota única ou no parcelamento de até cinco vezes.

No caso do Serviços Rápidos da Receita Estadual é necessário fazer a autenticação do usuário com o mesmo cadastro do programa Nota Paraná para ter acesso aos pagamentos. É possível gerar as guias de pagamento (com código PIX, código de barras ou guia em arquivo PDF), parcelar em 5 vezes sem juros ou em 12 vezes, com juros, por meio do cartão de crédito.

Dicas

Alguns sites fraudulentos criados com domínios enganosos direcionam os usuários para um suposto sistema de pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).

Para proteger os contribuintes contra essas ameaças, a Secretaria da Fazenda também aconselha a verificação cuidadosa dos endereços eletrônicos utilizados para realizar transações online ou pesquisar notícias sobre o IPVA.

Verifique se o endereço eletrônico do site do IPVA possui o domínio final “pr.gov.br”.

Evite clicar em anúncios que indiquem “patrocinado”, pois podem redirecionar para sites não oficiais.

Os órgãos públicos não enviam e-mail, SMS ou WhatsApp oferecendo descontos para pagamento de impostos.

Guias de pagamento

As guias de pagamento do IPVA não são mais enviadas pelos correios. A emissão deve ser realizada por meio de canais oficiais.

