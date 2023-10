Uma perseguição policial de três quilômetros terminou com dois suspeitos caindo com o carro dentro do Rio Belém, no bairro Guabirotuba, em Curitiba, na madrugada desta segunda-feira (09). Os dois homens, a bordo de uma caminhonete, eram suspeitos de crimes e estavam tentando escapar da polícia.

De acordo com a Polícia Militar (PM), durante patrulhamento na Linha Verde policiais conseguiram a informação de que o veículo que estava sendo conduzido por um dos homens tinha alerta de furto, ocorrido na tarde do domingo (08), no bairro Cristo Rei. A partir disso, a equipe policial acompanhou a movimentação da dupla, dando início à perseguição em alta velocidade, passando por sinais vermelhos e lombadas.

No cruzamento da Linha Verde com a ponte do Rio Belém eles acabaram perdendo o controle em uma curva, colidindo com uma de mureta de proteção, e capotando no rio. Sem chance de fuga, pediram auxílio para os policiais. Um deles estava com mandado de prisão em aberto.

A dupla com ferimentos leves foram encaminhados ao Hospital Cajuru com escolta. O Corpo de Bombeiros foi chamado para retirar o veículo do rio, um prejuízo para o dono do carro.

