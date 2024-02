Mais tempestade! Meteorologia emite alerta laranja para Curitiba e região

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja que indica perigo de tempestade em praticamente todo o Paraná, incluindo Curitiba e região metropolitana. O comunicado, divulgado nesta terça-feira (20), é válido até às 23h59 de quarta-feira (21).

Segundo o Inmet, pode chover entre 30 e 60 milímetros por hora ou até 100 milímetros por dia. A intensidade dos ventos pode chegar a 100 km/h e há risco de queda de granizo.

O alerta laranja também indica a possibilidade de corte de energia elétrica, queda de árvores, alagamentos e estragos em plantações.

Além do Paraná, o aviso também é válido para regiões dos estados de São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

A Defesa Civil do Paraná disponibiliza algumas dicas de como se proteger em temporais. Confira:

