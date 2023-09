A segunda etapa do projeto de revitalização de 120 estações-tubo vai chegar a outros pontos de Curitiba. A reforma é dividida em lotes, prevendo que a cada semana um grupo de estações estará passando por reforma.

Até o dia 21 de setembro, as obras ocorrem no Terminal Sítio Cercado sentido Bairro Novo. De 18 a 23 de setembro, nos tubos Alto Boqueirão sentido Sítio Cercado, Pça 29 de Março sentido Bairro Alto, Quartel sentido Boqueirão, Xapinhal sentido Sítio Cercado, Joaquim Nabuco sentido Terminal Capão Raso. E de 19 a 26 de setembro, na estação PUC sentido Fazenda Rio Grande.

+Leia mais!! GM prende 4 foragidos em primeiro dia de reforço no policiamento de Curitiba após denúncias

Na primeira semana, as estações que receberam melhorias foram Alto Boqueirão (sentido Terminal Boqueirão);Terminal Campo Comprido (sentido CIC Norte);

PUC (sentido Centro/Rodoferroviária);CIC Norte (sentido Terminal Pinhais);

Xapinhal (sentido Terminal Pinheirinho);Parque Iguaçu (sentido Sitio Cercado);

Terminal CIC (sentido Maracanã); Terminal Santa Felicidade (sentido Terminal Bairro Alto).

Cada revitalização deve durar de quatro a seis dias, em média. Mas alguns pontos poderão ficar desativados de dez a 22 dias, como é o caso da Estação Central (sentido Terminal Capão Raso), com obras previstas para dezembro.

+Viu essa? “Oitentões” dão exemplo e são orgulho na empresa em que trabalham em Curitiba

Segundo o presidente da URBS, Ogeny Pedro Maia Neto o objetivo é dar mais conforto, segurança e acessibilidade aos passageiros do sistema de transporte de Curitiba. Se o tempo ajudar, a reforma destas 120 estações-tubo deve ser concluída até janeiro de 2024.

O projeto, com investimento de R$ 6,4 milhões, prevê a reforma dos pisos e a adequação das portas destinadas a pessoas com deficiência.

Segundo a prefeitura de Curitiba os usuários são avisados por informações em cartazes e Painéis de Mensagens Variáveis (PMV) nas estações-tubo.

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!