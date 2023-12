O último dia do ano pode terminar sem água para famílias de sete bairros de Curitiba e de 14 bairros de Almirante Tamandaré, na região metropolitana. A Sanepar informa que neste domingo (31) aconteceu o rompimento de uma rede de abastecimento de grande porte da capital paranaense, comprometendo o fornecimento de água para algumas regiões e também, o transporte para o reservatório Cachoeira.

Os reparos já estão em execução e a previsão da Sanepar é de que sejam concluídos na madrugada desta segunda-feira (1º). A normalização do abastecimento deve ocorrer de forma gradual até o início da manhã.

Na próxima quarta-feira (03) outros 19 bairros da capital paranaense devem ficar sem água, em um desligamento programado pela Sanepar, para a migração do sistema de energia em Curitiba. Confira a lista de regiões que serão afetadas.

Em Curitiba, podem ficar sem água neste domingo (31) os seguintes bairros:

Já em Almirante Tamandaré, pode faltar água nos seguintes bairros neste domingo:

A Sanepar solicita que a população faça uso consciente da água, com uso prioritário para alimentação e higiene pessoal. Podem ficar sem água principalmente clientes que não possuem caixa-d’água domiciliar.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para consultar esta e outras informações, use o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar.

