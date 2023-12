Um desligamento programado pela Sanepar vai deixar milhares de moradores de 19 bairros de Curitiba sem água na próxima quarta-feira (03). A companhia explicou que o desligamento de algumas unidades é necessário para a migração do sistema de energia, em Curitiba, o que irá afetar o abastecimento de água.

Bairros que ficarão sem água em Curitiba: Água Verde, Boqueirão, Capão Raso, Novo Mundo, Portão, Santa Quitéria, Vila Izabel, Cajuru, Guabirotuba, Jardim das Américas, Uberaba, Jardim Botânico, Rebouças, Centro, Cristo Rei, Hugo Lange, Prado Velho, Juvevê e Alto da XV.

Quando a água vai voltar? Segundo a Sanepar o serviço será feito a partir das 8 horas e a normalização do abastecimento está prevista para as 23 horas do mesmo dia.

Podem ficar sem água principalmente clientes que não possuem caixa-d’água domiciliar. A Sanepar lembra que, de acordo com norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros.

Ficou sem água? RECLAME!

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para consultar esta e outras informações é possível ainda usar o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acessar o site da Sanepar.

