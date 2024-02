Um homem de 44 anos foi preso em flagrante horas após cometer feminicídio contra a companheira, de 25 anos. O crime ocorreu em Piraquara, região metropolitana de Curitiba, e a prisão foi realizada 24 horas depois, na mesma cidade.

Segundo a Polícia Civil, o homem era companheiro da vítima de 25 anos de idade há 3 anos. Foi apurado durante as diligências que a mulher era vítima de violência doméstica e sofria agressões do marido.

“A vítima apresentava lesões aparentes em várias partes do corpo, inclusive nos braços, que sugerem lesões de uma pessoa que tentou se defender de agressões”, conta a delegada Juliana Cordeiro, da Polícia Civil.

Suspeito confunde versões

Ainda de acordo com as investigações o suspeito foi ouvido na delegacia da PCPR e apresentou duas versões dos fatos. Na primeira, informou que a vítima havia caído e, por isso, estava lesionada. Já na segunda, disse que tinha agredido a companheira com uma vassoura há 10 dias.

Após procedimentos cabíveis, ele foi encaminhado ao sistema penitenciário. Caso condenado, ele pode pegar uma pena prevista de 12 a 30 anos.

