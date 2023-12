O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cancelou a participação no evento em Curitiba (PR), na próxima quinta-feira (14), quando programado anúncios de investimentos para o Estado do Paraná e a assinatura do convênio entre a Itaipu Binacional e a Caixa Econômica Federal. Segundo a assessoria de imprensa, “foi cancelado em razão de compromissos da agenda presidencial”.

“Ressaltamos que a decisão do cancelamento do evento não impacta no comprometimento da Itaipu Binacional com os repasses dos recursos para os projetos e iniciativas ambientais, sociais e de infraestrutura previstos no programa ‘Itaipu Mais que Energia'”, informou a Itaipu.

A agenda de Lula estava programada às vésperas da visita de Jair Bolsonaro e Michelle Bolsonaro entre sexta-feira (15) e sábado (16), em Curitiba, onde o casal participa da festa de filiação do Partido Liberal. A ex-primeira dama também será uma das protagonistas do evento PL Mulher na capital paranaense.

Além disso, está prevista a entrega da honraria de cidadão honorário do estado do Paraná a Bolsonaro, na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep).

