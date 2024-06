Lotofácil 3123: cinco apostas de Curitiba garantem prêmios; confira

Com o acerto de 14 dos 15 números, cinco apostas de Curitiba passaram perto do prêmio principal de R$ 4 milhões da Lotofácil 3123, sorteada na noite de sexta-feira (07). Os contemplados com 14 números vão receber R$ 1.943,19.

Além dos cinco ganhadores de Curitiba, a região metropolitana também teve vencedores, com apostas premiadas em Campina Grande do Sul e em Campo Largo.

Outros jogos feitos no Paraná, nos municípios de Campo Mourão, Foz do Iguaçu, Ponta Grossa, Terra Boa e Umuarama, também acertaram 14 números e vão receber o prêmio de R$ 1.943,19.

Confira mais detalhes das apostas premiadas no Paraná:

Cidade Unidade lotérica Razão social Números apostados Canal de vendas Teimosinha Tipo de aposta Cotas Prêmio CAMPINA GRANDE DO SUL/PR PINHEIRAO LOTERIAS PWF LOTERIAS LTDA 15 Fisico Não Simples 1 R$1.943,19 CAMPO LARGO/PR LOTERICA FERRARIA LOTERIAS FERRARIA LTDA 15 Fisico Não Simples 1 R$1.943,19 CAMPO MOURAO/PR CAMPO LOTERICO CAMPO LOTERICO LTDA 15 Fisico Não Simples 1 R$1.943,19 CURITIBA/PR LOTERIAS AGUA VERDE LOTERIAS AGUA VERDE LTDA – ME 15 Fisico Não Simples 1 R$1.943,19 CURITIBA/PR LOTERIAS MURICY LOTERIAS MURICY LTDA 15 Fisico Não Simples 1 R$1.943,19 CURITIBA/PR LOTERIAS PINHEIRAO PW LOTERIAS LTDA 15 Fisico Não Simples 1 R$1.943,19 CURITIBA/PR MILLENIUM LOTERIAS ZAGO HONDA CIA LTDA 15 Fisico Não Bolão 6 R$1.943,16 CURITIBA/PR PORTAL DA SORTE PORTAL DA SORTE LOTERIAS LTDA 15 Fisico Não Simples 1 R$1.943,19 FOZ DO IGUACU/PR LOTERIA IGUACU MARILENE BRUSTOLIM & CIA LTDA – ME 15 Fisico Não Simples 1 R$1.943,19 PONTA GROSSA/PR LOTERIAS PRINCESA DOS CAMPOS II M. YAMASHITA & CIA LTDA 15 Fisico Não Bolão 7 R$1.943,13 TERRA BOA/PR LOTERICA REIS A. J. REIS LTDA 15 Fisico Não Simples 1 R$1.943,19 UMUARAMA/PR LOTERICA GALO DE OURO CAPRIOLI E ROGONI LTDA 15 Fisico Não Simples 1 R$1.943,19 Tabela: Caixa

Números sorteados na Lotofácil 3123

Os números sorteados na Lotofácil 3123 foram: 01, 03, 05, 08, 09, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25.

Três apostas de diferentes estados do Brasil acertaram todos os números e vão receber R$ 1.267.851,80 cada. Conforme informações da Caixa, responsável pela loteria, 409 apostas acertaram 14 números e vão receber R$ 1.943,19. Outros 13.289 jogos conseguiram 13 números e vão ganhar R$ 30.

Próximo sorteio da Lotofácil

Na Lotofácil, o jogo mais querido do Brasil, é possível ganhar com 15, 14, 13, 12 e 11 acertos. As apostas são válidas até as 19h do dia do sorteio.

