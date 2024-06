Moradores de Curitiba e de Colombo, na região metropolitana, passaram perto de levar o prêmio principal da Lotofácil 3121, sorteado na noite de quarta-feira (05). Com 14 acertos, cada aposta vai levar R$ 1.641,70.

A capital paranaense teve três ganhadores, que realizaram os jogos no Centro, Xaxim e Sítio Cercado. Já em Colombo foi um vencedor, que fez a aposta da sorte no bairro Guaraituba. Todas as apostas foram simples.

Confira mais detalhes dos ganhadores de Curitiba e região:

Cidade Unidade Lotérica Razão Social Números apostados Canal de vendas Teimosinha Tipo de aposta Cotas Prêmio COLOMBO/PR LOTERIAS FIQUE RICO LTDA LOTERIAS FIQUE RICO LTDA 15 Fisico Não Simples 1 R$1.641,70 CURITIBA/PR CABRAL LOTERICO CABRAL LOTERICO LTDA 16 Fisico Não Simples 1 R$3.283,40 CURITIBA/PR LOTERIAS VILA SAO PEDRO LOTERIAS VILA SAO PEDRO LTDA 15 Fisico Não Simples 1 R$1.641,70 CURITIBA/PR MILLENIUM LOTERIAS ZAGO LOTERIAS LTDA 15 Fisico Não Simples 1 R$1.641,70 Tabela: Caixa

Além dessas, outras seis apostas feitas no Paraná acertaram 14 números e vão levar o prêmio de R$ 1.641,70. Os jogos foram feitas nos municípios de Lapa, Diamante D’Oeste, Marialva, Ribeirão do Pinhal, Santa Maria do Oeste e Santo Antônio do Sudoeste.

Ganhadores do prêmio principal da Lotofácil 3121

Estimado em R$ 1,7 milhão, o prêmio principal vai ser dividido entre quatro apostas, que conseguiram acertar os 15 números do jogo. Os vencedores são de diferentes estados do Brasil e vão levar R$ 403.226,84.

Os números sorteados na Lotofácil 3121 foram: 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 11, 14, 17, 19, 22, 23, 24, 25.

Próximo sorteio da Lotofácil

O próximo sorteio da Lotofácil acontece na noite desta quinta-feira (06). O prêmio estimado é de R$ 1,7 milhão.

