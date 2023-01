Três apostas realizadas no Paraná acertaram 15 dezenas e vão dividir o prêmio milionário da Lotofácil concurso 2721, sorteada nesta segunda-feira (23). Dois bilhetes foram feitos em Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais, e um em Curitiba. Cada aposta vai levar para casa R$ 360.372,78. Veja abaixo mais detalhes sobre as apostas!

Segundo a Caixa Econômica Federal, o prêmio do concurso 2721 foi de R$ 1,5 milhão. Em Curitiba, a aposta de um bolão foi realizada na Mada da Sorte Loterias, no bairro Vila Izabel. Já em Ponta Grossa, uma curiosidade. Os dois bilhetes foram feitos na Lotérica Mauro Yamashita, no bairro Uvaranas

Prêmio da Lotofácil saiu para Curitiba e a aposta da sorte foi na Lotérica Mada da Sorte. Foto: Reprodução Google

As 15 dezenas sorteadas no concurso 2.721 da Lotofácil foram: 01 – 03 – 05 – 08 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 16 – 18 – 19 – 20 – 21 – 25

O próximo sorteio da Lotofácil, concurso 2722, será realizado nesta terça-feira (24), com o prêmio estimado de R$ 1,5 milhão.

Como apostar?

Na Lotofácil, o apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 2,50. As apostas podem ser feitas até às 19h do dia do sorteio, nas lotéricas de todo o Brasil ou pela internet.

Os sorteios são realizados às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, por volta das 20h. Não havendo ganhador em qualquer faixa de premiação, o valor acumula para o concurso seguinte, na faixa de prêmio com 15 acertos.

Os prêmios podem ser retirados em até 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies).

Lotofácil 2721

Apostas ganhadoras com 15 acertos

Cidade Unidade Lotérica Quantidade de números apostados Teimosinha Tipo de Aposta Cotas Prêmio CURITIBA/PR MADA DA SORTE 16 Não Bolão 6 R$360.372,78 PONTA GROSSA/PR MAURO YAMASHITA 15 Não Simples 1 R$360.372,82 PONTA GROSSA/PR MAURO YAMASHITA 15 Não Simples 1 R$360.372,82

Veja que incrível