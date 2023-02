Em Curitiba, 18 linhas de ônibus do transporte público terão desvio no trajeto nos próximos dias, para a realização dos desfiles de blocos e escolas de samba no Centro da capital, neste Carnaval.

Segundo a Urbs, a Rua Marechal Deodoro, palco dos desfiles, será bloqueada ao trânsito das 13h deste sábado (18) até 4h de domingo (19) e das 13h do domingo às 4h de segunda-feira (20).

As linhas que terão desvios são:

150 C.Música/V.Alegre

160 Jd.Mercês/Guanabara

175 Bom Retiro/PUC

256 Barreirinha/Guadalupe

260 Mal.Hermes/Sta.Efigênia

265 Ahú/Los Angeles

304 Pinhais/C.Comprido

365 Jd. Social/Batel

366 Itupava/Hosp.Militar

372 Tarumã; 373 AltoTarumã

380 Detran/Vic.Machado

385 Cristo Rei

386 Cajuru

389 Mad. Tarumã/Augusta

862 Barigui

863 Água Verde

979 Turismo

As alterações podem ser conferidas neste link da Urbs.

Marcha dos zumbis

A Zombie Walk, que acontece no domingo, das 12h às 18h, vai provocar desvio de 12 linhas:

150 C.Música/V. Alegre

304 Pinhais/C.Comprido

361 Augusto Stresser

365 Jd.Social/Batel

366 Itupava/Hosp.Militar

371 Higienópolis

372 Tarumã

373 Alto Tarumã

374 Hugo Lange

375 Sagrado Coração

380 Detran/Vic.Machado

979 Turismo

