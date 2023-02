Carnaval em Curitiba tem alterações no trânsito, nos dias de folia! A Superintendência de Trânsito (Setran) vai fazer alguns bloqueios de ruas da região central, neste sábado (18) e domingo (19).

Segundo a Setran, no sábado, o bloqueio acontece na Rua Marechal Deodoro, entre a Praça Zacarias e a Rua Dr. Faivre, das 10h até as 4h de domingo (19). Outro trecho com bloqueio acontece na Rua Dr. Faivre, entre a Marechal Deodoro e a XV de Novembro, das 14h30 às 18h.

Já no domingo, o bloqueio será na Rua XV de Novembro, entre as ruas Tibagi e a João Negrão, das 10h às 22h, para a Zombie Walk. Neste evento, bloqueios temporários nas vias de acesso ao calçadão da XV de Novembro podem acontecer em caso de necessidade.

Ainda no domingo, a Rua Marechal Deodoro será bloqueada, entre a Rua Tibagi e a Desembargador Westephalen, das 14h até as 4h de segunda-feira (20). Após às 4h de segunda-feira (20), a Setran manterá bloqueios parciais até as 14h para a retirada da estrutura.

Além de gradis, a Setran vai reforçar a sinalização dos bloqueios com barreiras de trânsito para facilitar a visualização aos motoristas. Agentes de trânsito estarão presentes para orientar quem passar pela região.

