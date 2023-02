O Carnaval começou e em Curitiba e já tem gente abusando na forma de comemorar, como nos registros feitos no Largo da Ordem. Na noite desta sexta-feira (17), um vídeo gravado no monumento “Cavalo Babão” mostra vários mergulhos de foliões na fonte de água da escultura. Veja o vídeo abaixo!

As imagens exibem um folião vestindo uma camiseta de um clube de futebol de Curitiba e pulando de ponta da beira da fonte. Outro folião aparece sem camisa, dando um mergulho de cima da cabeça do Cavalo. A escultura é um famoso ponto de encontro e referência para os frequentadores do Largo da Ordem. É uma homenagem aos tropeiros que ajudaram a povoar o Paraná.

A favor ou contra?

O vídeo gerou comentários na página do Facebook onde foi postado. Teve internauta que criticou, mas também teve quem apoiou. “Curitiba é linda sem dúvida, mais esse povo envergonha isso não é Carnaval é vandalismo puro”, diz um dos comentários.

“Tem q usufruir mesmo (sic)….Já q não tem um lugar pra isso. Kkk (sic)”, diz outro. “Enfim o ser humano é assim, né. Mas no vídeo em questão, os meninos só estão se divertindo, não vi quebrar nada”, fala um terceiro comentário.

‘Piscina particular’

Essa não é a primeira vez, neste ano, que a festa no Largo da Ordem vai parar dentro d’água. No fim de janeiro, durante o grito de carnaval do tradicional bloco Garibaldis e Sacis, um folião não se fez de rogado e usou o bebedouro do Largo como uma piscina particular.

