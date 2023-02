É Carnaval! Depois de dois anos de restrições impostas pela pandemia de Covid-19, as pessoas podem ir para as ruas, para curtir os dias de festa. Mas nos dias de bloquinhos e muita folia, a prevenção de Doenças e Infecções Sexualmente Transmissíveis (DST/IST) não pode ficar de lado, como alerta a a Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba (SMS).

Para aproveitar as festas, com alegria e saúde, as orientações da SMS são:

Prevenção

O uso da camisinha (preservativo interno ou externo) é o método mais eficaz de prevenção. Deve ser utilizado em todas as relações sexuais (orais, anais e vaginais).

Importante ressaltar que existem vários métodos anticoncepcionais; no entanto, o único método para evitar a gravidez que também tem eficácia para prevenção de IST é a camisinha. Orienta-se, sempre que possível, realizar a dupla proteção: uso da camisinha e outro método anticonceptivo de escolha.

Relação sexual sem proteção, e agora?

O recomendado é que seja feita medida de prevenção de urgência, a Profilaxia Pós-Exposição (PEP). Ela é indicada quando a camisinha sair, romper ou não tiver sido utilizada na relação sexual. A prevenção é feita por meio do uso de medicamentos antirretrovirais, que impedem o vírus de se estabelecer no organismo.

É importante iniciar a profilaxia em até 72 horas após a relação sexual, portanto é um atendimento de urgência. A PEP é gratuita e tem duração de 28 dias.

Onde encontrar o PEP?

Os casos de violência sexual e/ou relação não-consentida têm atendimento prioritário. Qualquer serviço da rede municipal de saúde está apto a atender e encaminhar o paciente para iniciar o tratamento com urgência. Saiba onde buscar atendimento em caso de violência sexual

Se for uma relação sexual consentida, mas sem proteção, o recomendado é que procure os locais abaixo:

Centro de Orientação de Aconselhamento (COA)

Segunda a sexta-feira, das 7h às 16h

Rua do Rosário 144 (6º andar) – Centro

Telefone: (41) 3233-7458

UPA Cajuru

Todos os dias, 24 horas

Rua Eng. Benedito Mario da Silva, 555 – Cajuru

Telefone: (41) 3261-4099

UPA Boqueirão

Todos os dias, 24 horas

Rua Profa. Maria De Assumpção, 2590

Telefone: (41) 3217-1201

Outra possibilidade é entrar em contato com a Central Saúde Já Curitiba – 3350-9000 (todos os dias, das 8h às 20h) para receber orientações.

Testes de doenças sexualmente transmissíveis

A Prefeitura oferece os testes gratuitos em todas as unidades de saúde. Outra opção é a testagem rápida, ofertada pelo Centro de Orientação de Aconselhamento (COA – Rua do Rosário, 144, 6º andar, Centro).

Há, ainda, a possibilidade de solicitar o auto teste rápido para HIV pelo site “A hora é Agora”. O exame é enviado pelos correios para o endereço solicitado em Curitiba, pode ser retirado no COA, ou no armário digital localizado na Rodoviária de Curitiba.

