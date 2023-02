O estudo Mapa da Riqueza, feito pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) Social em fevereiro deste ano analisou os dados de rendimentos declarados no Imposto de Renda divididos pelo total da população. Entre as seis capitais mais ricas do Brasil, três delas são da região Sul.

Florianópolis está no topo da lista, com com R$ 4.215 mensais, mantendo a liderança desde 2019. São Paulo que ocupava a segunda posição em 2019 cai para quarta em 2020 (R$ 3542), sendo ultrapassada por Porto Alegre (R$ 3775) que passa a ser a segunda mais rica e Vitória (R$ 3736) a terceira. Curitiba (R$ 3427) está na quinta posição e a sexta posição ficou com Brasília (R$ 3148).

A hegemonia Sul-Sudeste é nítida com as suas oito capitais ocupando as primeiras nove posições aqui (fora o Distrito Federal – A renda média de Brasília é R$ 3.148).

De acordo com a FGV, este estudo mapeia fluxos de renda e estoques de ativos dos mais ricos brasileiros a partir do último IRPF disponível. A análise é útil para desenho de reformas nas políticas de impostos sobre a renda e sobre o patrimônio.

