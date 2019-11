O lançamento da programação do Natal 2019 em Curitiba, com a inauguração do carrossel no Passeio Público domingo (24), às 19h, não terá fogos de artifício. Segundo o prefeito Rafael Greca, a decisão ocorre em respeito às 350 aves residentes do parque.

“Além dessas aves, o nosso primeiro parque (inaugurado em 1886) também é área de repouso para aves migratórias e local de estabelecimento de ninhal. Além de dormitório para aves de vida livre como as garças, socós, tapicurus, biguás e curucacas”, publicou o prefeito em sua conta pessoal no Facebook. “Vamos respeitar a primavera, festa dos ninhos, alegria dos passarinhos”, completou o prefeito.

De graça!

Principal atração do Natal 2019 em Curitiba, o carrossel do Passeio Público vai funcionar a partir de domingo (24) das 12h às 20h, até 6 de janeiro. A estrutura contará com 34 cavalinhos e quatro xícaras malucas. A instalação do carrossel tem o apoio da rede de supermercados Condor.