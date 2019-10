O programa Nota Curitibana, da prefeitura de Curitiba, vai sortear um grande prêmio de Natal. O contribuinte tem até o dia 31 de outubro para pedir a nota de serviços e concorrer a R$ 150 mil. Além disso, a entidade indicada pelo ganhador pode receber R$ 25 mil.

Todo ano, o Nota Curitibana realiza dois sorteios especiais: um em março – mês de aniversário da cidade, e outro durante o Natal. Esse ano, o sorteio da premiação de Natal está marcado para o dia 16 de dezembro.

Lançado em 2018, o programa de emissão de nota fiscal distribuiu R$ 4,58 milhões em prêmios e tem atualmente 112 mil participantes cadastrados, 164 entidades estão no sistema. Para participar, o contribuinte precisa se cadastrar no site da prefeitura e pedir CPF na nota.

A nota fiscal curitibana é oferecida em estabelecimentos do setor de serviços como escolas, academias, salões de beleza, pet shops, estacionamentos e oficinas mecânicas, por exemplo. Para participar dos sorteios mensais, um bilhete com a primeira nota fiscal do mês é gerado e depois, os bilhetes são emitidos a cada R$ 50 gastos em serviços. Os bilhetes para o sorteio têm validade de um mês.