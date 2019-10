Três cachorrinhos foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros de dentro do Rio Atuba na tarde desta quinta-feira (24), em Pinhais, Região Metropolitana de Curitiba. Os filhotes foram vistos por uma mulher, que se desesperou com a situação de risco dos animais e chamou o resgate. A ocorrência foi por volta das 14h20, nas proximidades de uma ponte na Avenida da Integração, esquina com a Rua Rio Amazonas. Os cachorros não correm mais risco.

Segundo os Bombeiros, foi preciso roçar um trecho de matagal para a equipe chegar à margem do rio. Dois filhotes estavam juntos e um terceiro mais afastado. São duas fêmeas e um macho. “Não dá para afirmar que eles foram sozinhos para o local. A área era de difícil acesso, mas correu tudo bem”, disse o 2º sargento Oliveira.

Quem acionou o resgate foi Karolinna Venancio Nogueira da Silva, 20 anos. A casa dela fica próxima do rio. “Primeiro, eu escutei os latidos. Fui ver o que era e vi os cachorros em perigo. Liguei para todos os números que sabia para pedir socorro, até que os Bombeiros vieram. Minha vontade era ficar com eles, mas não tenho condições. Vou tentar uma ONG que cuide de cachorros”, contou.

Pelo menos nesta quinta-feira, Karolinna deverá dar uma atenção aos bichanos. “Eu vi uma cachorra pela rua que pode ser que seja a mãe deles. Vou olhar”.

Uma vizinha do terreno onde os cachorros estavam disse que os filhotes têm uma casinha, que seria mantida por um parente dela. Após o resgate, uma outra mulher que viu a situação se interessou em levar um dos cachorrinhos para Santa Catarina.