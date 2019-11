Um dos pontos altos do Natal de Curitiba, a Maria Fumaça iluminada já tem data para circular nos trilhos de Curitiba, região metropolitana, litoral e Campos Gerais em 2019. A novidade este ano é que a locomotiva será a mais antiga do Paraná, a primeira a funcionar no estado, em 1884. O passeio da composição completamente enfeitada começa a partir do dia 28 de novembro em Curitiba. O espetáculo é gratuito.

O comboio, composto pela locomotiva e quatro vagões, será iluminado e ornamentado com adereços natalinos. “Teremos um espetáculo diferente neste ano, mas que ainda é novidade para a equipe técnica”, disse João Luís Teixeira, diretor da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária (ABPF), que junto com a Rumo Logística, organiza o passeio.

Entre as novidades para este ano está a passagem da locomotiva da ABPF pelas cidades de Antonina, no litoral do Paraná, e em Ponta Grossa, nos Campos Gerais. “É um trem histórico e cultural. Nos anos anteriores tínhamos uma máquina maior, mas que não era daqui. A locomotiva deste ano foi a primeira a entrar em funcionamento no Paraná e fazia o trajeto entre Curitiba e Antonina”, completou Teixeira. A locomotiva vai rodar exatamente como saiu de fábrica: a vapor da queima da lenha.

Confira os locais em que a Maria Fumaça vai passar no Natal 2019

28/11 – QUI – Sede Rumo – Cajuru – Espetáculo – Curitiba

29/11 – SÁB – ABPF – Cachoeira – Desfile

30/11 – SEX – Sede Rumo – Iguaçú (Boqueirão) – Desfile – Curitiba

01/12 – DOM – Sede Rumo – Piraquara – Espetáculo

02/12 – SEG – ABPF – Cachoeira – Desfile

04/12 – QUA – Lapa – Espetáculo

06/12 – SEX – Uvaranas – Desfile

08/12 – DOM – Iguaçú – Espetáculo – Curitiba

09/12 – SEG – Sede Rumo Cajuru – Desfile

10/12 – TER – ABPF – Piraquara – Desfile

11/12 – QUA – ABPF – Cachoeira – Desfile

12/12 – QUI – Sede Rumo – Pinhais – Espetáculo

13/13 – SEX – ABPF – Cachoeira – Espetáculo

14/12 – SÁB – ABPF – Estribo Ahú – Desfile

15/12 – DOM – ABPF – Cachoeira – Desfile

16/12 – SEG – ABPF – Pinhais – Desfile

17/12 – TER – Sede Rumo Cajuru – Desfile

18/12 – QUA – ABPF – Cachoeira – Desfile

20/12 – SEX – KM5 Paranaguá – Espetáculo

21/12 – SÁB – KM5 Alexandra – Espetáculo

21/12 – SÁB – Alexandra Paranaguá/Alexandra – Desfile

22/12 – DOM – Morretes – Desfile

23/12 – SEG – Morretes – Antonina – Desfile