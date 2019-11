A sexta-feira (22) será ‘iluminada’ em Curitiba, com o início da programação oficial de Natal da capital paranaense. Segundo a prefeitura, na data também serão acesas as 25 árvores de Natal espalhadas pela cidade, que estão sendo preparadas para a festividade de final de ano.

Conforme a administração municipal, os preparativos estão em fase final, com a decoração sendo preparada para a data. As árvores, 15 ao todo com até 22 metros de altura, ficarão no Parque Barigui, na Rua XV de Novembro, no Passeio Público, no Jardim Botânico, na Praça João Cândido – Ruínas do São Francisco e Belvedere –, no Memorial de Curitiba, no Centro Cívico, no Bosque Alemão, no Parque Tanguá, no Asilo São Vicente de Paulo, no Parque Bacacheri, no Terminal Santa Cândida, em Santa Felicidade, no Mercado Municipal e na Igreja do Perpétuo Socorro.

Além daquelas, as dez regionais de Curitiba também vão receber árvores, com 6,5 metros de altura, nas Ruas da Cidadania.

Outras atrações

Com a programação oficial do Natal de Curitiba começando na sexta, outros prédios e pontos turísticos da cidade vão ganhar decoração especial pra data. Guirlandas serão colocadas nas fachadas do Palacete Wolf, do Palácio Garibaldi, do Solar do Rosário e do Palácio Belvedere. As pontes, portais e oratórios do Parque Tanguá, do Passeio Público e do Bosque Alemão, vão ganhar iluminação em seus contornos.

Pela primeira vez, será colocado um carrossel, no Passeio Público, que deve funcionar a partir do dia 24 de novembro, além da roda gigante da Praça Santos Andrade, que será inaugurada no dia 28 de novembro.