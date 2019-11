A prefeitura de Curitiba divulgou a programação da terceira edição do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais. O Natal Curitiba 2019 começa no próximo dia 22 e terá uma gama enorme de atrações gratuitas. São mais de 130 opções criadas pela prefeitura e empresas parceiras, tais como autos de natal, corais, concertos, exposições de presépios e feiras, que ocorrerão até o dia 23 de dezembro. Já a decoração natalina ficará montada até 6 de janeiro.

A expectativa da prefeitura de Curitiba é que a programação de Natal receba 10% a mais de público e que o número de turistas aumente 15% – de 92,2 mil em 2018 para 106 mil neste ano. “A cada um real investido pela Prefeitura na programação, estima-se que o retorno dos turistas foi de R$ 37 no comércio e serviços”, afirmou o prefeito Rafael Greca.

Atrativos para o Natal Curitiba 2019

Cartões-postais da capital, como o Parque Barigui, o Jardim Botânico, a Rua XV de Novembro e o Centro Cívico, vão dividir as atenções de turistas e moradores com 24 árvores de Natal de até 22 metros.

Espetáculos de música, teatro, balé e ópera irão ocupar o Centro Histórico, o Palácio Avenida, a Câmara Municipal, o Paço da Liberdade, a Catedral Metropolitana, a Capela Santa Maria, as Ruas da Cidadania e os parques da cidade.

A Praça Santos Andrade volta a receber a Vila de Natal, com sua roda gigante toda iluminada. E a grande novidade: um carrossel em pleno Passeio Público.

A capital volta a ganhar também uma decoração especial, que levará a festividade do Centro para os bairros. Contornos de luz indicarão e valorizarão atrações turísticas e históricas da cidade, como o Palácio Garibaldi e o Belvedere.

Como na edição do ano passado, moradores e turistas poderão conhecer várias atrações da programação embarcando na Linha Natal, que começa no dia 28 de novembro.

Abertura do Natal de Curitiba

A programação natalina começa no dia 22 de novembro, com a Feira Especial da Praça Osório, no Centro, e o primeiro passeio da Maria Fumaça iluminada. Já a abertura oficial será no dia 24 de novembro, com a estreia do Auto de Reis no Passeio Público, que irá mostrar com poesia e música a mensagem do nascimento de Jesus dos três Reis Magos. No mesmo dia, será aberto o carrossel para o público, atração gratuita.

Um dos pontos altos da programação será o Auto de Natal com entrega de brinquedos da campanha Natal Solidário da Fundação de Ação Social (FAS). O evento ocorre no dia 2 de dezembro, na Ópera de Arame. A campanha da FAS vai até 29 de novembro.

Atração nas regionais

Todas as regionais de Curitiba terão atrações para a população e visitantes. As Ruas da Cidadania ganharão rosáceas e árvores de luz e estão programados espetáculos diários, com destaque para o auto O Sentido do Natal nas Regionais, que começa a ser encenado no dia 25 de novembro e vai até 10 de dezembro.

O encerramento da programação ocorre no dia 23 de dezembro, com o Oratório de Natal no Parque Tanguá.

A programação completa do Natal de Curitiba está disponível no site da prefeitura.