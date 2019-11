Uma das mais tradicionais feiras de Natal de Curitiba começa nesta sexta-feira (22), às 10h, na Praça Osório, no Centro da capital, movimentando o início do calçadão da Rua XV de Novembro até o dia 23 de dezembro. Esta é mais uma das atrações da programação oficial do Natal de Curitiba, que terá novidades este ano, como o carrossel veneziano do Passeio Público.

A feirinha deve atrair turistas e moradores da cidade que vão encontrar no local produtos natalinos, peças de decoração, artesanato, comidas típicas e outras delícias gastronômicas.

Além da compra de presentes, a Casa do Papai Noel que foi instalada na praça também deve fazer a alegria das crianças, que poderão tirar fotos e conversar com o bom velhinho.

Atrações

De acordo com a prefeitura, a Feira da Osório contará com 61 barracas com presépios, guirlandas, santas ceias, brinquedos, souvenirs com temática da capital, acessórios de papelaria, bolsas e objetos decorativos.

Para satisfazer o paladar dos visitantes, a feira ainda terá bancas de artesanato gastronômico com temática natalina, com panetones, chocotones, bombons, e opções gastronômicas de diversas regiões do Brasil e do mundo, como acarajé, bolinho de bacalhau, pierogi, empanadas chilenas e polpeta.

Na Santos Andrade

Outra feirinha de Natal que celebra o Natal em Curitiba é a da Praça Santos Andrade, que este ano, deve ter início no dia 28 de novembro.

Feira de Natal na Praça Osório

Data: de sexta-feira (22) a 23 de dezembro

Local: Praça Osório, no Centro

Horários: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 14h às 20h.