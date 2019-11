Principal novidade do Natal de Curitiba de 2019, o carrossel do Passeio Público já está sendo montado e vai funcionar a partir de domingo (24). O brinquedo estilo veneziano é uma das 130 atrações da programação natalina da prefeitura que começa sexta-feira (22), com a iluminação de 25 árvores de Natal distribuídas em parques e praças.

A brincadeira no carrossel do Passeio Público será gratuita. A estrutura vai funcionar das 12h às 20h, até o dia 6 de janeiro. A estrutura contará com 34 cavalinhos e quatro xícaras malucas. A instalação do carrossel tem o apoio da rede de supermercados Condor.

Outras atrações

Além do carrossel, o parque mais antigo de Curitiba também vai ter um trenzinho elétrico as festividades de fim de ano. O minicomboio leva 22 pessoas, sendo 18 crianças e quatro adultos. A atração também é de graça e fica no Passeio Público até 23 de dezembro.

Outra atração no Passeio Público para o Natal é a iluminação especial em um dos lagos do parque. Na Ilha dos Poetas, no meio do lago principal, está sendo instalada uma iluminação especial para sete apresentações de Natal do dia 24 de novembro a 15 de dezembro. Além disso, outra ilha do parque recebeu uma das 25 árvores espalhadas na cidade para comemorar o Natal.