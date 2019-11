Uma ação nacional da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica (SBCO), com o tema “Troque o Medo por Esperança”, vai acontecer simultaneamente em Curitiba e diversas cidades brasileiras neste domingo (24). O principal objetivo da ação é ampliar os conhecimentos da população sobre o câncer, mas, principalmente, sobre a sua prevenção. Em Curitiba, a ação acontece das 9h às 13h, na Ferinha do Largo da Ordem – próximo ao chafariz do “cavalo babão”.

A ação tem como objetivo chamar a atenção para a prevenção, conscientização e desmistificação do câncer. “A ideia é falar sobre um tema ainda tão polêmico com cuidado e carinho, para que as pessoas entendam que ter uma vida saudável faz parte da prevenção. E unir forças com empresas e instituições locais faz com que nossa ação ganhe a força necessária para chegar a um maior número de pessoas”, explica o Dr. Bruno Roberto Braga Azevedo, cirurgião oncológico e atual presidente da SBCO-PR.

O câncer é a 2ª causa de morte dos brasileiros e, por isso mesmo, é uma grande preocupação para as partes envolvidas nesta ação. Datas comemorativas sempre têm destaque na mídia para causas importantes, portanto, o mutirão nacional “Troque o Medo por Esperança” acontecerá simultaneamente. A programação completa de cada regional pode ser conferida no link da campanha.

O evento terá Quick Massage (oferecido pela Faculdade Inspirar), orientação de postura e dicas de saúde (Companhia Athletica), distribuição de brindes e orientação e dicas para o uso correto de filtro solar.