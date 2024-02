Laço indutivo: tecnologia promete deixar semáforos mais inteligentes

Uma intervenção inovadora no pavimento da Rua Doutro Motta Júnior, no Centro de São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, próximo ao Shopping São José, está sendo feita pela Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito (Semutt) nesta quinta-feira (01). A ação visa otimizar o controle semafórico por meio da instalação de um sistema de laço indutivo, proporcionando uma gestão mais eficiente do tráfego na região.

O sistema de laço indutivo consiste em um dispositivo embutido no solo, conectado a uma Central de Monitoramento. Esse conjunto permite a detecção e análise do fluxo de veículos, possibilitando a sincronização dos semáforos de acordo com a demanda identificada.

+ Leia mais: “Uber” para caminhoneiros, empresa de Curitiba fatura milhões

O secretário de Transportes e Trânsito, Lucas Pigatto, ressalta importância da iniciativa. “Estamos adotando tecnologias inovadoras para aprimorar a mobilidade urbana em nossa cidade. O sistema de laço indutivo proporcionará uma resposta mais eficiente aos padrões de tráfego, beneficiando diretamente todos os são-joseenses, afirma.

A tecnologia do laço indutivo oferece uma resposta mais rápida e precisa em comparação com os sistemas tradicionais. De acordo com a Semutt, a instalação do hardware no solo cria um campo magnético no perímetro determinado pelo laço, funcionando como um indutor. Quando os veículos transitam sobre esse campo, a presença das massas metálicas dos veículos altera o campo magnético, sendo essa alteração captada pela Central de Monitoramento.

+ Veja mais: Vencedor de prêmio do Nota Paraná vai perder R$ 10 mil por não lembrar que fez cadastro

A central processa essas informações e realiza os ajustes necessários para sincronizar os semáforos, permitindo a abertura mais ágil ou prolongada de sinais conforme o fluxo de veículos identificado. Dessa forma, a intervenção tem como objetivo principal melhorar a fluidez no cruzamento da Rua Doutor Motta Junior, próximo ao Shopping São José, considerado um ponto crítico de tráfego na cidade.

O Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) informa que nesta sexta-feira (02/02) dará continuidade na implantação de laços indutivos na Rua Dona Izabel A Redentora, próximo ao cruzamento com a Rua Mendes Leitão. Os trabalhos estão programados para serem realizados das 07h às 12h. A via será bloqueada parcialmente, não havendo a necessidade de desvios no trânsito.

Você já viu essas?

Denuncie! Denúncia de crime ambiental para derrubada de centenas de árvores em Curitiba Clássico!! Bar raiz em Curitiba “captura” clientes por horas; Comida boa, cerveja gelada e proteção do Papa Inteligência “Uber” para caminhoneiros, empresa de Curitiba fatura milhões