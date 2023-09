A juíza Mychelle Pacheco Cintra Stadler, da 1ª Vara Privativa do Tribunal do Júri, determinou que o homem que matou uma pessoa e esfaqueou outras três no bar Distrito 1340, passe por um exame de sanidade mental e suspendeu o processo até que o resultado do laudo venha a ser apresentado. A ocorrência foi em julho deste ano.

Segundo o Código de Processo Penal, o exame é realizado para tirar dúvidas sobre a saúde mental do envolvido e confirmar se ele estava em condições de compreender que estava cometendo um crime. O pedido para a realização do exame foi feito pela defesa do suspeito, João Guilherme Pacheco Flores, de 27 anos. O advogado justificou a necessidade pelo histórico psiquiátrico do acusado, que inclui tentativa de suicídio”.

O pedido do exame de sanidade mental foi analisado pelo Ministério Público do Paraná (MPPR), que concordou com a ação. O MPPR denunciou João Guilherme Pacheco Flores por homicídio triplamente qualificado. A partir disso, o processo fica suspenso até que o exame venha a ter o resultado determinado, o que ainda não tem data para ocorrer.

Relembre!

João Guilherme Pacheco Flores esfaqueou quatro pessoas no bar Distrito 1340, no bairro Campina do Siqueira, na madrugada do dia de julho. Mauri José Glus, de 49 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Duas mulheres também ficaram feridas, uma delas foi levada com ferimentos moderados para o Hospital do Trabalhador e a outra encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento do Campo Comprido.

Depois de ferir as pessoas, o homem foi segurado por seguranças do bar até a chegada da Polícia Militar (PM). No boletim de ocorrência, policiais informaram que o autor das facadas disse que estava com a intenção de se matar. Ele também teria dito para a equipe que pessoas poderiam matá-lo.

