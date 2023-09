Saudades dos anos 80? Veja a agenda de festas para curtir em Curitiba

Os passinhos estão de volta! Com a moda toda nas pistas de dança por Curitiba, a Tribuna do Paraná conversou com o grupo Super Flashback e montou uma agenda de festas e eventos para mexer o esqueleto e dançar o passinho.

Confira os eventos programados para as próximas semanas em Curitiba:

Super Aulão Flashback – 30 de setembro

A turma se reúne num aulão de passinhos dos anos 80, 90 e 2000, programado para acontecer no Parque dos Tropeiros.

Local: Parque dos Tropeiros, Rua Maria Lucia Locher Athaide, s/n – Caiuá

Horário: 9 horas

Informações: (41) 99695-8652

Festa da Primavera – 30 de setembro

O grupo todo se reúne com a professora Fafá para uma super aula de passinhos no Instituto Grupo Solidário. Haverá venda de pastel e chope no local.

Local: Sede Administrativa do Instituto Grupo Solidário – Rua Gabriel Freceiro de Miranda, 621 – Xaxim

Horário: 18h30

Informações: (41) 99751-2828 Lorens

Noite do Flashback – 07 de outubro

Noite com músicas dos anos 80, 90 e 2000, discotecada pelo dJoel SP. O convite custa R$ 20 e haverá no local venda de porções e bebidas.

Local: Rua Santa Gema Galgani, 90 – Barreirinha

Horário: 19 horas

Informações: (41) 99695-8652

