Ônibus pega fogo em Curitiba e ação rápida do motorista evita tragédia

Um ônibus da linha Cabral/Portão pegou fogo no início da tarde desta terça-feira (26), enquanto passava pela Avenida Presidente Affonso Camargo, em Curitiba. Mais de 40 pessoas estavam dentro do ônibus. A ação rápida do motorista do ônibus acabou controlando as chamas e, apesar do susto, ninguém se feriu.

O motorista José Roberto, em entrevista para a reportagem da Tribuna do Paraná, contou que agiu rapidamente. “O primeiro impacto é tirar os passageiros de dentro do ônibus, foi o que eu fiz. Peguei o extintor, que não deu conta. Então eu consegui parar um caminhão de gás e o rapaz me emprestou dois extintores grandes e me auxiliou. Nisso, eu já tinha acionado o Corpo de Bombeiros”, explicou o motorista.

Foto: Átila Alberti / Tribuna do Paraná.

Quando os bombeiros chegaram até o local, as chamas já haviam sido controladas. A ação rápida do motorista salvou os passageiros e evitou um acidente grave. “É um patrimônio da empresa e também um patrimônio público”, defendeu José Roberto.

O que causou o incêndio?

O ônibus da linha Cabral/Portão é operado pela Viação Auto Redentor. Em nota, a empresa informou que o veículo vai passar por perícia para que seja apurado como o fogo teve início. Confira abaixo a nota completa:

A Auto Viação Redentor informa que um ônibus articulado, prefixo HA615, alimentador da linha Cabral/Portão, pegou fogo por volta das 15h30 desta terça-feira (26), na Av. Pres. Affonso Camargo, próximo ao Hospital Cajuru.

De acordo com as primeiras informações, ninguém se feriu. O ônibus vai passar por perícia para que seja apurado como o fogo teve início.

