Juiz da Lava Jato afastado por suposta ‘ameaça de voz semelhante’

O Conselho do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) decidiu, nesta segunda-feira (22), afastar o juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba, Eduardo Appio, responsável pelos processos da Lava Jato. Após a notificação, Appio terá 15 dias para apresentar sua defesa. A decisão atendeu a um pedido do desembargador federal Marcelo Malucelli. Ao portal G1 o juiz afirmou “não saber de nada” a respeito do afastamento.

Recentemente o juiz tinha recusado um pedido para se declarar suspeito de julgar ações.

Na representação, Malucelli afirma que seu filho, João Eduardo Barreto Malucelli, teria recebido “ameaças” durante uma ligação telefônica, informou o G1. De acordo com o portal, o conselho do TRF4 considerou que existem indícios de que o Appio tenha feito o telefonema.

Segundo o conselho, há “muita semelhança entre a voz do interlocutor da ligação telefônica suspeita e a do juiz federal Eduardo Fernando Appio, tendo então a Presidência do TRF4 e a Corregedoria Regional noticiado esses fatos à Polícia Federal e solicitado realização de perícia para comparação do interlocutor da ligação suspeita com aquele magistrado federal”.

Além de afastar Appio do cargo, o TRF4 também suspendeu o acesso do magistrado aos prédios e ao sistema eletrônico da Justiça Federal, ainda de acordo com o g1.

