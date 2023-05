O juiz Eduardo Fernando Appio, da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba, rejeitou um pedido feito pela Procuradora da República de Ponta Grossa (PR) para se declarar suspeito e se afastar dos processos derivados da Operação Lava Jato.

LEIA MAIS – De graça! Nove cidades do Paraná têm ônibus com tarifa zero na passagem

A decisão foi dada durante o fim de semana no processo em que ele é citado por supostamente ter feito uma doação de R$ 13 à campanha petista e usar a sigla “LUL22” como identificação eletrônica no sistema da Justiça do Paraná. Appio foi alvo de uma ação chamada de “petição de arguição de suspeição”, um instrumento para trocar o juiz da causa quando há desconfiança de parcialidade.

No despacho, o magistrado afirma que a Procuradora não apresenta argumentos para pedir a suspeição dentro do que diz o Código de Processo Penal, e que não há “fatos específicos que permitam aferir a suposta suspeição deste Julgador para análise do feito em questão”.

LEIA MAIS – Bar tradicional de Curitiba encerra ciclo de 40 anos e muda de dono

Appio diz que a Procuradora sequer atendeu “às regras mais comezinhas da urbanidade e civilidade entre as autoridades federais”, e que estaria, ainda, difamando a memória do pai, o deputado federal Francisco Appio (PP-RS), falecido em 2022 vítima de um acidente vascular cerebral (AVC).

“Tudo na finalidade de pressionar este Juízo Federal, afrontando os sagrados princípios constitucionais do juiz natural e todas as garantias de independência funcional dos juízes”, completou classificando a ação da Procuradora como “leviana” e de conjecturas “desprovidas de qualquer lastro probatório e sem qualquer vinculação ao caso em exame”.

Veja que incrível

Novidade! Antiga churrascaria virou nova atração gastronômica de Curitiba Ja achou cada coisa… “Garimpeiro de Curitiba” busca de pequenos tesouros Só coisa boa! Rainha dos queijos! Armazém em Curitiba é um achado!