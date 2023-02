Um acidente entre uma moto e um carro deixou o motociclista gravemente ferido no início da tarde desta quarta-feira (1.º), em Colombo, região metropolitana de Curitiba. Segundo informações do local, a moto bateu com força na lateral do carro, um HB 20 preto. O acidente foi registrado por volta das 12h45, na Rua José de Alencar, esquina com a Rua Portugal.

A motorista do carro, uma mulher de 29 anos, não sofreu ferimentos. Já o motociclista foi encaminhado de helicóptero para o Hospital Cajuru, em Curitiba. De acordo com a equipe do Batalhão de Operações Aéreas da Polícia Militar (BPMOA), a vítima tinha 17 anos e não tinha carteira de motorista. O jovem sofreu fratura de fêmur e traumatismo craniano leve.

Ainda conforme informações do local, a motocicleta descia pela Rua Portugal. O carro estava na José de Alencar.

A motocicleta, da marca Honda, não tinha placa. O modelo da moto é semelhante ao das utilizadas em trilhas de aventura.

O trecho do acidente chegou a ficar bloqueado para atendimento ao acidente.

