Um grave acidente envolvendo um engavetamento de quatro caminhões e um carro deixou cinco pessoas feridas na manhã desta quarta-feira (01), sendo duas em estado grave. Um helicóptero foi deslocado ao local para prestar atendimento às vítimas.

O acidente ocorreu na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, em frente a Volvo, pista no sentido do bairro Pinheirinho, em Curitiba. A pista central segue parte dela fechada ao trânsito e provoca trânsito lento no Contorno Sul no sentido bairro.

Segundo o Batalhão de Operações Aéreas da Polícia Militar do Paraná (BPMOA), que utilizou um helicóptero para atender as vítimas, um homem de 29 anos foi encaminhado ao hospital do Cajuru e outra vítima feminina de 27 anos para o Hospital do Rocio. Esse homem chegou a ficar preso nas ferragens da cabine do caminhão, enquanto socorristas do Samu realizaram atendimento nos outros feridos.

Foto: Colaboração/Tribuna do Paraná. Foto: Divulgação/BPMOA.

O local é recorrente de acidentes. Em 2022, um caminhão com 20 mil litros de combustível tombou no canteiro central.

