Uma venezuelana identificada como Cecilia Taidis de Jesus, de 18 anos, morreu atropelada por um ônibus biarticulado da linha 500 -Ligeirão Boqueirão no bairro Boqueirão, em Curitiba, na noite de sexta-feira (29). O acidente aconteceu por volta das 19h40, na canaleta sentido Terminal Carmo, na Avenida Marechal Floriano Peixoto.

De acordo com informações do Meio Dia Paraná, da RPC, a jovem estava morando em Curitiba há pouco tempo e havia passado a tarde de sexta-feira entregando currículos em busca de emprego na região.

Uma testemunha que estava dentro do ônibus relatou para a RPC que Cecilia estava atravessando a canaleta no momento em que dois biarticulados estavam passando, cada um em um sentido. A venezuelana teria visto apenas um dos veículos e, no momento em que atravessou, foi atropelada pelo segundo.

O motorista do biarticulado prestou socorro e uma ambulância foi acionada. Entretanto, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu.

+Viu essa? Empresário Beto Madalosso admite erro e fecha restaurante em Curitiba

E aí, Urbs?

Em nota, a Urbanização de Curitiba (Urbs) lamentou o atropelamento e informou que vai investigar as condições do acidente. De acordo com a Urbs, o ônibus não possui câmeras. O caso também está sendo investigado pela Delegacia de Delitos de Trânsito (Dedetran).

Você já viu essas??

Com carinho 20 Mensagens de Ano Novo para você mandar no WhatsApp pra todo mundo! Novidade Badalada churrascaria de Curitiba abre filial em Balneário Camboriú Mega da Virada 2023 Fuja da fila! Saiba como apostar na Mega da Virada online