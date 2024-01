As duas irmãs adolescentes, Emanuela Milanez, 17 anos e Eloisa Rebeca Milanez, 15 anos, que estavam desaparecidas em Matinhos, no Litoral do Paraná, desde a madrugada do dia 1º de janeiro, foram localizadas pela Polícia Civil do Paraná (PCPR), nesta terça-feira (2), no mesmo município.

De acordo com a PCPR, as meninas foram localizadas por policiais civis que estão atuando no Verão Maior Paraná, no entanto, mais detalhes sobre o desaparecimento e a localização das jovens neste período não foram divulgados. Ainda segundo a polícia, as adolescentes não teriam sofrido abuso ou violência.

“Assim que recebemos a ocorrência, as equipes de investigação iniciaram as diligências visando localizar as adolescentes. Recebemos informações que elas estavam retornando para a residência onde moram, conseguimos localizá-las e fazer a entrega para a família”, afirma o delegado da PCPR Cristiano Quintas.

Sumiço após a queima de fogos

A família informou que as adolescentes saíram de casa para ver a queima de fogos na virada de ano, que aconteceu na Avenida Atlântica, na praia de Caiobá, nos espaços revitalizados da orla da cidade. Entretanto, desde então, elas não teriam voltado para a casa ou dado notícias.

Na noite de domingo (1º), a mãe das adolescentes compareceu à delegacia da PCPR e registrou o boletim de ocorrência, informando sobre o sumiço das filhas.

Cuidados e prevenção

Em casos de desaparecimento, a Polícia Civil do Paraná orienta que o responsável entre em contato de forma imediata com policiais civis ou militares.

A PCPR também reforça o cuidado, principalmente na época de alta temporada, em lugares de aglomeração de pessoas. Conforme a polícia, também é importante estabelecer pontos de encontro, caso a família se separe.

Além disso, antes de sair para as festas, a recomendação é conversar com os filhos, combinar sobre o que fazer caso se percam e também quanto a falar com estranhos.

E caso você encontre alguma criança ou adolescente perdido, a orientação é informar imediatamente às autoridades policiais.

