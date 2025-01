Irmã Glacy, idealizadora da linha ‘Inter Hospitais’, morre aos 94 anos em Curitiba

Morreu na terça-feira (07), no Hospital Nossa Senhora das Graças, no bairro Mercês, em Curitiba, Glacy Kruppeizaky, a Irmã Glacy, aos 94 anos. Idealizadora da linha de ônibus “Inter Hospitais”, em 1997, atualmente desativada, o serviço levava pessoas de outras cidades e regiões do Paraná aos principais hospitais de Curitiba.

Irmã Glacy foi voluntária no Hospital de Clínicas (HC), trabalhando na capelania, atuando no acolhimento aos pacientes e seus familiares.

Nas redes sociais, lamentação da perda. “Em homenagem aos serviços prestados e ao apoio junto aos Amigos do HC e o CEDIVIDA, uma das salas da sede do Programa, leva o nome de Irmã Glacy. Irmã Glacy, descanse à sombra do altíssimo”, comunica os Amigos do HC.

O local do sepultamento não foi informado.