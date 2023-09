Ipê-branco em Curitiba? Saiba onde encontrar florada que dura poucos dias

Você já viu um ipê-branco em Curitiba? Da família dos ipês (Bignoniaceae), o branco é o que tem o menor período de duração das flores e pode ser apreciado somente nesta semana na capital paranaense.

A florada branca dura de dois a cinco dias, isso se não chover ou ventar muito, o que acaba derrubando as delicadas flores. Com as chuvas e ventos previstos entre esta quinta-feira (28) e domingo (1º), a recomendação é para que os moradores e turistas garantam o quanto antes os registros com as flores dos ipês-brancos.

“A florada do ipê-branco acontece nesta época, no fim de setembro e começo de outubro, e é muito rápida. Dura no máximo cinco dias, depende muito das chuvas e do vento”, explicou o diretor de Arborização e Produção Vegetal, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, José Roberto Roloff.

Foto: Hully Paiva/SMCS

Onde encontrar ipê-branco em Curitiba

Um dos exemplares mais bonitos está na entrada do estacionamento do Jardim Botânico, perto do Centro de Atendimento ao Turista (CAT) e da loja #CuritibaSuaLinda, na Rua Engenheiro Ostoja Roguski.

Outros exemplares dos ipês-brancos em Curitiba podem ser vistos em frente ao Horto Municipal do Guabirotuba e na entrada da Federação das Indústrias do Paraná (Fiep), pela Rua Alberto Twardowski. Essa é uma bela opção de passeio para aproveitar a chegada da primavera.

