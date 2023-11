Insegurança alimentar no Paraná será tema de audiência pública nesta quarta

A insegurança alimentar no Brasil atingiu 36% da população em 2021, acima da média global. Isso representa mais de 70 milhões de pessoas. As regiões mais afetadas são o Nordeste e o Norte. A situação é ainda mais grave entre os 20% mais pobres, onde a insegurança alimentar aumentou de 53% para 75%.

No Paraná, mais da metade dos domicílios (53%) apresenta algum nível de insegurança alimentar, e, apesar de este fato requer atenção imediata das autoridades e sociedade civil.

É de graça! Curitiba distribui mudas de árvores nativas e frutíferas

Neste contexto, as Cozinhas Solidárias têm um papel fundamental no combate à fome, proporcionando acesso a alimentos de qualidade para aqueles que mais precisam. O deputado estadual Requião Filho promove nesta quarta-feira (22), no Plenarinho da Assembleia Legislativa do Paraná, um audiência pública para debater o assunto com a sociedade.

“Enquanto uns celebram com mesa farta, neste fim de ano, muita gente sofre para conseguir o mínimo para se alimentar. São pessoas que estão em situação de extrema vulnerabilidade social e têm nas Cozinha Solidárias, muitas vezes, a única refeição do dia. Representa um esforço coletivo para garantir o direito básico de acesso, de muitas pessoas, a algum tipo de alimentação. E quando o assunto é combate à fome, todos precisamos estar de mãos dadas”, justificou o parlamentar.

+ Leia mais: Madalosso oferece 40 vagas de emprego, mas só 3 candidatos aparecem

O deputado explica que o evento é de suma importância e deve reunir representantes da Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB, Secretaria da Presidência da República, Ministério Público, Conselho Regional de Nutrição, Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – CONSEA PR, além de deputados, vereadores e integrantes de movimentos sociais. Todos na busca de soluções para a situação atual de insegurança alimentar no estado do Paraná e no Brasil.

A reunião começa as 14h no plenarinho da ALEP.

Você já viu essas??

Veja datas, horários e preço Rua Iluminada da Família Moletta abre com a maior árvore de Natal de Curitiba Legado e família Morre Jacob Pankratz Filho, fundador do Grupo Jacomar, aos 91 anos Mais de 200 veículos Leilão de automóveis no Paraná tem sedan a R$ 8,8 mil, SUV a R$ 7,4 mil e mais