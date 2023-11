É de graça! Curitiba distribui mudas de árvores nativas e frutíferas

Os moradores de Curitiba terão mais uma oportunidade para deixar a cidade mais arborizada nesta semana. O programa 100 mil árvores da Prefeitura vai distribuir gratuitamente, na sexta-feira (24/11), mudas de árvores nas Ruas da Cidadania. Somente nas regionais Boa Vista e Pinheirinho não serão feitas as entregas na sexta.

+ Leia mais: Curitiba pode ganhar novo polo gastronômico em bairros; saiba onde

Nesta edição vão estar à disposição da população uma grande variedade de espécies nativas, como ipês de diversas cores, e frutíferas, como jabuticaba e pitanga, cultivadas pelas equipes do Departamento de Arborização e Produção Vegetal da Secretaria Municipal do Meio Ambiente no Horto Municipal da Barreirinha. Serão 500 mudas por regional.

Posso plantar em qualquer lugar?

Para o plantio em áreas privadas da cidade, não há restrição, mas em via pública, além de autorização, é necessário seguir algumas regras. “É preciso respeitar as normas de urbanização da cidade em espaços públicos. Em lugares privados, é sempre bom perguntar para especialistas. A população precisa lembrar que, mesmo que seja só uma mudinha, ela pode ficar muito grande, então talvez não possa ficar perto de casas ou muros”, explica o responsável pelo Horto Municipal da Barreirinha, Roberto Salgueiro.

+ Veja também: Gangue arromba e furta prédios em bairro nobre de Curitiba, aterrorizando moradores

O plantio das árvores deve levar em conta fatores como a existência de fiação elétrica, largura das calçadas e outras características. Essas questões serão avaliadas no momento do preenchimento do cadastro para retirada, para que seja possível indicar a melhor muda para os objetivos do cidadão.

Onde posso retirar as mudas?

Neste mês, a Regional Pinheirinho distribuiu as suas 500 mudas na última terça-feira (14). Confira a programação das demais regionais:

Mudas de árvores nativas e frutíferas serão entregues nas Ruas da Cidadania de Curitiba. Foto: Pedro Ribas/SMCS

Sexta-feira (24/11)

BOQUEIRÃO: Av. Marechal Floriano Peixoto, 8.430 (a partir das 9h)

CAJURU: Av. Prefeito Maurício Fruet, 2.150 (a partir das 9h)

CIC: Rua Manoel Valdomiro de Macedo, 2.460 (a partir das 9h)

MATRIZ: Praça Rui Barbosa, 101 (a partir das 9h)

PORTÃO: Rua Carlos Klemtz, 1.700 (a partir das 9h)

SANTA FELICIDADE: Rua Santa Bertila Boscardin, 213 (a partir das 9h)

BAIRRO NOVO: Rua Tijucas do Sul, 1.700 (a partir das 14h)

TATUQUARA: Rua Olivardo Konoroski Bueno (a partir das 14h)

Quinta-feira (30/11)

BOA VISTA: Av. Paraná, 3.600 (a partir das 14h)

Você já viu essas??

Veja datas, horários e preço Rua Iluminada da Família Moletta abre com a maior árvore de Natal de Curitiba Legado e família Morre Jacob Pankratz Filho, fundador do Grupo Jacomar, aos 91 anos Mais de 200 veículos Leilão de automóveis no Paraná tem sedan a R$ 8,8 mil, SUV a R$ 7,4 mil e mais