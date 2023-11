Um dos restaurantes mais tradicionais de Curitiba, o Família Madolosso, localizado no bairro Santa Felicidade, encontrou dificuldade em contratar novos funcionários durante um mutirão de vagas que aconteceu na última quinta-feira (16). Com 40 vagas disponíveis para diferentes funções e com salários a partir de R$ 1.701,95, apenas três pessoas compareceram na ação da semana passada.

Do total, duas vagas foram preenchidas e o restante das oportunidades seguem abertas. É importante reforçar que algumas funções são permanentes, ou seja, o mutirão não era composto apenas por vagas temporárias de fim de ano.

+ Leia mais: Festa em Santa Felicidade! Bairro de Curitiba comemora 145 anos da imigração italiana

A dificuldade em contratar novos colaboradores não é novidade no restaurante. Conforme a assessoria do grupo, o problema acontece há alguns meses, mas ficou ainda mais intenso no final do ano. Uma das possíveis explicações para a situação é o aumento de trabalhos temporários, que são comuns nessa época.

O problema é confirmado pelo presidente da Associação Brasileira de Bares e Casas Noturnas (Abrabar), Fabio Aguayo, que acredita que esse é um fenômeno nacional. De acordo com ele, várias cidades, como Belo Horizonte, São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro estão com dificuldades em preencher todas as vagas de emprego disponíveis.

Confeitaria de Curitiba lança marca dedicada à coxinha sucesso de vendas

Aguayo acrescenta que por conta dessa situação, muitas empresas do ramo estão buscando por trabalhadores estrangeiros, como venezuelanos, paraguaios e bolivianos.

Confira as vagas de emprego disponíveis no restaurante Família Madalosso

Auxiliar de cozinha – 19 vagas

7 vagas: das 12h às 21h48.

9 vagas: das 12h30 às 22h20.

3 vagas: das 23h às 6h38.

Auxiliar de serviços gerais – 5 vagas

1 vaga: das 6h00 às 14h20.

3 vagas: das 8h00 às 16h20.

1 vaga: das 15h00 às 23h10.

Auxiliar de produção – 10 vagas

Das 7h30 às 15h50.

Supervisor SESMT – 1 vaga

Das 08h às 18h.

Recepcionista – 1 vaga

De segunda a sábado, das 17h às 23h, e domingo, das 10h30 às 18h30.

Auxiliar almoxarifado – 1 vaga

Das 7h30 às 15h50.

Os interessados no trabalho podem levar a carteira de trabalho e o RG no departamento de RH do Restaurante Família Madalosso, localizado na Avenida Manoel Ribas, 5875. Não é necessário ter experiência na área. Os salários são a partir de R$ 1.701,95.

Você já viu essas??

Veja datas, horários e preço Rua Iluminada da Família Moletta abre com a maior árvore de Natal de Curitiba Legado e família Morre Jacob Pankratz Filho, fundador do Grupo Jacomar, aos 91 anos Mais de 200 veículos Leilão de automóveis no Paraná tem sedan a R$ 8,8 mil, SUV a R$ 7,4 mil e mais