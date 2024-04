Ingressos da loja pop-up da Shein em Curitiba esgotam em menos de 1 hora

Após o anúncio da abertura da loja física da Shein em Curitiba, a primeira da marca na região Sul do Brasil, os ingressos gratuitos para garantir a experiência de compra se esgotaram em menos de uma hora após o anúncio.

O total de 80 mil ingressos, divididos entre os dias 12 e 15 de abril – datas em que a loja ficará disponível na capital paranaense – foram garantidos em pouco tempo. Durante o período em que a loja temporária estará no Shopping Estação, mais de 13 mil itens vão estar a venda, com preços que variam de R$ 21,99 a R$ 329,99.

LEIA TAMBÉM:

>> Shein vai abrir loja física em Curitiba: brindes, descontos e peças a partir de R$ 21,99

>> Paraná volta a registrar cenário de seca, avalia monitor nacional

Roupas, acessórios e itens de moda e beleza para homens, mulheres, linha infantil e até pet. Pela primeira vez, uma loja pop-up da Shein no Brasil vai trazer uma variedade de peças de diferentes estações, do verão ao inverno.

“Embora a gente seja uma empresa 100% digital, a pop-up é uma forma de levar toda a experiência da Shein também para o mundo físico. Por que Curitiba? As marcas utilizam muito bem do curitibano. Existe no meio do marketing, que Curitiba é uma cidade modelo, uma cidade laboratório para conhecer e testar produtos. A gente não vai testar, a gente vai para Curitiba para trazer muita experiência e coisa legal”, conta a diretora.

Moda e lifestyle Shein vai abrir loja física em Curitiba: brindes, descontos e peças a partir de R$ 21,99 10 mais ricos do Brasil Fundador de gigante dos cosméticos de Curitiba está na lista de bilionários da Forbes Mini terreno! Lote no Pilarzinho a partir de R$ 17 mil? Terreno tem permissão para venda em Curitiba