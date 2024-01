Um incêndio mobilizou várias viaturas do Corpo de Bombeiros para o bairro Cabral, em Curitiba, na noite de segunda-feira (8). O fogo no telhado de um conjunto comercial assustou moradores, que acompanhavam o estrago.

LEIA MAIS – Temporal em Curitiba acumula 22 mm durante a madrugada. Vem mais tempestade?

O ocorrido foi na Rua dos Funcionários, na esquina com a Rua Deputado Joaquim José Pedrosa. Acredita-se que fogo teria começado em uma das lojas e se alastrou para a cobertura. Com o passar do tempo, os vizinhos chegaram a ficar preocupados devido ao tamanho das labaredas, que poderiam provocar uma explosão.

VIU ESSA? Infestação de baratas em biarticulado provoca nojo em passageiros de Curitiba

Com a chegada do Corpo de Bombeiros, as equipes controlaram o incêndio de maneira rápida. Ninguém saiu ferido, e as causas do fogo serão investigadas posteriormente.

Você já viu essas??

Moradores de rua Curitiba quer retratação após treta envolvendo cidade mais badalada do Brasil Muito calor!! Curitiba registra o DIA MAIS QUENTE de toda sua história!!! Cadê a higiene? QUE NOJO!!! Baratas dominam ônibus mais famoso de Curitiba!