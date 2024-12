Imóvel histórico de Curitiba é restaurado para virar espaço de arte digital e games

No Centro Histórico de Curitiba, um imóvel do início do século 20 está sendo restaurado para abrigar o Estúdio Riachuelo. A Unidade de interesse de preservação pelas suas características históricas, avança no tempo para se tornar referência em modernas tecnologias de produção de games e animação digital.

As obras estão em fase final e o novo espaço, que fica em frente ao Cine Passeio, será inaugurado no início de 2025. O projeto é coordenado pela Fundação Cultural de Curitiba e pelo Ippuc (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba). A execução está a cargo da Secretaria Municipal de Obras Públicas e da empresa especializada em restauração Arq Brasil.

Imóvel da década de 20

O imóvel foi construído por volta de 1920 na Rua Riachuelo pela família de Israel Chaim Lerner, e chegou a funcionar como uma casa de passagem para imigrantes judeus recém-chegados à cidade. Com o passar dos anos, o imóvel foi se deteriorando, sofreu um incêndio e perdeu toda a sua cobertura. Permaneceu fechado por vários anos, sem uso e sem conservação, até que foi desapropriado pela Prefeitura de Curitiba em 2022.

Com a bem-sucedida experiência do Cine Passeio, unidade histórica transformada em salas de cinema e de promoção do audiovisual, surgiu a proposta entre a FCC e o Ippuc de aproveitar a Casa Lerner como espaço cultural, para atender outra vertente contemporânea em expansão – a arte digital e games.

Conceito do Estúdio Riachuelo

O arquiteto Mauro Magnabosco, um dos autores do projeto, destaca a proposta conceitual do Estúdio Riachuelo. “Além do restauro em si e a funcionalidade que será dada à casa, o mais importante é a integração com os dois equipamentos culturais já existentes – o Cine Passeio e o Solar do Barão”, explica Magnabosco.

O Solar do Barão é um centro de artes dedicado à gravura, fotografia, ilustração e HQs, onde funcionam museus, ateliês, centro de pesquisa em artes e a Gibiteca. O projeto também se alinha ao Rosto da Cidade, programa de preservação das fachadas do setor histórico de Curitiba.

Restauração

A proposta de intervenção manteve os elementos originais da edificação, que foi adequada ao uso para cursos e produção de jogos eletrônicos. “Havia muita coisa a ser feita. Conseguimos aproveitar alguns elementos, enquanto outros foram reproduzidos a partir do original”, conta a arquiteta do Ippuc Carla Choma Frankl, que também coordena os trabalhos.

De acordo com a arquiteta, portas e esquadrias em imbuia puderam ser restauradas. Foram mantidos muitos elementos de serralheria da forma como era feita antigamente, de modo artesanal. As paredes da casa foram conservadas, com os tijolos originais, e mesmo a ambientação original foi resgatada, dentro do que foi possível identificar, já que o imóvel recebeu reformas e adaptações feitas pelos proprietários.

“Conseguimos dar um uso completamente novo para um imóvel antigo, com toda a infraestrutura tecnológica e dentro das normativas atuais de segurança e acessibilidade”, avalia Magnabosco.

Referências

A nova unidade da Fundação Cultural de Curitiba se integrará especialmente à Gibiteca de Curitiba, atualmente a principal referência da cultura geek na cidade, cujas ações, parcerias e eventos movimentam perto de 200 mil pessoas anualmente. A Gibiteca, conhecida pela formação de desenhistas, ilustradores e quadrinistas, também já oferece cursos de ilustração digital.

Para a concepção do Estúdio Riachuelo, foram utilizados outros centros de referência, como o curso de graduação em jogos digitais da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) e o Poblenau Urban District, o conhecido distrito criativo de Barcelona (Espanha). Além da PUCPR, são parceiros do projeto o Dogzilla Studio e o Animatiba – Festival Internacional de Animação de Curitiba.

O espaço contará com uma incubadora, duas salas de exposições, um estúdio de animação, games e ilustração digital, uma área de recepção e administração e um jardim de miolo de quadra que dá acesso ao Solar do Barão. Uma das atrações será uma sala dedicada a jogos produzidos em Curitiba, com 20 títulos disponíveis gratuitamente ao público. Além disso, o espaço oferecerá vários cursos gratuitos, viabilizados e selecionados por editais do Fundo Municipal da Cultura, e opções de cursos a preços acessíveis.

O estúdio também abrigará eventos de destaque, como o resultado dos primeiros colocados no PUC Game Show (mostra de jogos da PUCPR), assim como o Animatiba e mostras de animação promovidas pelo Traços Curitibanos, consolidando sua relevância como um centro de formação e difusão artística.

Cursos previstos do Estúdio Riachuelo

• Curso de animação da Dogzilla Studio – abrange todas as etapas de produção de um curta animado, do roteiro à montagem final. Com foco nos princípios fundamentais de animação, os alunos aprendem a usar softwares de produção, edição e ilustração.

• Curso Animatura – tem como foco a modelagem e animação 3D aplicadas à arquitetura. Com ferramentas como SketchUp e Blender, os alunos exploram todas as etapas do processo, da modelagem à pós-produção. A formação combina desenvolvimento técnico e criatividade na animação 3D.

• Curso DIY CTRL – ensina a criar controles customizados para jogos não convencionais, usando modelagem 3D, eletrônica e fabricação digital. Oferecendo inclusão de pessoas com deficiência, possibilita a adaptação de controles para necessidades específicas. Também incentiva a exploração de mecânicas de jogo e narrativas inovadoras.

• A Jornada do Jogador – é um projeto artístico-cultural que resultará em um livro sobre escrita criativa para audiovisual. Baseado em metodologias ativas e gamificadas, o método explora jogos de tabuleiro e RPG como ferramentas para enriquecer o processo de criação de roteiros.

• Minicurso ‘Escrita Ficcional: roteiro no contexto do cinema de animação curitibana’ – propõe um olhar dedicado para o roteiro audiovisual dentro da linguagem da animação, explorando o potencial dessa linguagem para construir narrativas ricas e interessantes.

• Minicurso ‘Animação em Foco: Workshop de Modelagem 3D’ – aborda os principais elementos para desenvolver uma animação, com base na experiência dos ministrantes na produção do curta NAPO. Inclui uma atividade prática em que os participantes criarão um cenário para animação.

• Animação analógica – explora os princípios da animação, utilizando técnicas anteriores à era digital. Propõe que as animações sejam criadas com desenhos em papel e objetos.

• Web Quadrinhos – explorar aspectos específicos da produção e publicação de quadrinhos em plataformas digitais.

• Criação de Jogos – oferece uma visão geral de todas as etapas de produção de um jogo digital, desde a concepção até a publicação.

• Animação Digital – aborda os princípios clássicos de animação, aplicados à técnica moderna de animação digital, chamada de cut-out.

• Ilustração Digital – aborda as principais ferramentas e técnicas para a produção de ilustrações digitais.