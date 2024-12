Diplomado prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel garante: “vou me dedicar de corpo e alma”

O prefeito eleito de Curitiba, Eduardo Pimentel (PSD), e seu vice, Paulo Martins (PL), além dos 38 vereadores eleitos para a Câmara Municipal nas eleições municipais de 2024, foram diplomados nesta quinta-feira (19) pela Justiça Eleitoral durante cerimônia no Teatro Positivo. A diplomação é um rito que atesta que o candidato foi efetivamente eleito pela população e que está apto a tomar posse.

“Sentar na cadeira que já foi de Ivo Arzua, Jaime Lerner, Rafael Greca, entre outros, que construíram a capital menos desigual do país é um orgulho muito grande”, declarou Pimentel, que foi ao evento de diplomação ao lado da esposa Paula Mocellin e dos três filhos. “Reafirmo meu compromisso com Curitiba e com os curitibanos, que vou me dedicar de corpo e alma nos próximos quatro anos, com a minha família e com minha equipe, para trabalhar cada vez mais para uma Curitiba mais inclusiva e mais justa”, disse.

Vice-prefeito eleito, Martins afirmou que ocupar o cargo é um desafio pessoal. “Sempre tive trabalho no Legislativo, um trabalho sobre teses. O Poder Executivo é diferente. Tem um problema real e que exige solução imediata. Estou adaptando o software aqui para poder atender isso”, comparou o novo vice prefeito da capital paranaense.

“Temos muito para colocar em prática, colocando Curitiba no cenário mundial, no palco para ambiente de negócios. Manter Curitiba na vanguarda e colocar numa posição ainda maior”, completou Martins, que também vai ocupar o cargo de secretário de Desenvolvimento Econômico, acumulando a função com a vice-prefeitura a partir de 1º de janeiro de 2025.

Posse será no primeiro dia de 2025

A nova legislatura da Câmara Municipal de Curitiba será instalada em 1º de janeiro de 2025 no Palácio Rio Branco, onde serão empossados Eduardo Pimentel e Paulo Martins. Os vereadores eleitos participam no dia 23 de dezembro de uma sessão preparatória.

A 19ª legislatura marca a maior renovação da Casa em quase 30 anos, com 20 vereadores que não estiveram nos últimos quatro anos no Palácio Rio Branco e outros 18 que foram reeleitos.

Em dois momentos, a cerimônia precisou ser interrompida por causa de manifestações políticas das vereadores eleitas Professora Angela (Psol) e Vanda de Assis (PT). Ambas levaram um pedaço de papel com os dizeres: “Prisão para os golpistas”. A plateia reagiu nas duas oportunidades com vaias e com gritos de “Lula ladrão, Bolsonaro é solução”.

A juíza eleitoral e presidente da cerimônia, Carla Melissa Martins Tria, chamou a atenção da plateia e principalmente dos vereadores eleitos, pedindo que não houvesse manifestações políticas. “A campanha eleitoral já se encerrou. Estamos aqui para finalizar o processo”, advertiu.

Quem foram os vereadores eleitos em Curitiba

Jasson Goulart (Republicanos)

Guilherme Kilter (Novo)

Da Costa do Perdeu Piá (União)

Delegada Tathiana (União)

João Bettega (União)

Bruno Secco (PMB)

Marcelo Fachinello (Podemos) – reeleito

Serginho do Posto (PSD) – reeleito

Andressa Bianchessi (União)

Marcos Vieira (PDT) – reeleito

Beto Moraes (PSD) – reeleito

Tico Kuzma (PSD) – reeleito

Leonidas Dias (Podemos) – reeleito

Nori Seto (PP) – reeleito

Angelo Vanhoni (PT) – reeleito

Indiara Barbosa (Novo) – reeleito

Pier (PP) – reeleito

Eder Borges (PL) – reeleito

Meri Martins (Republicanos)

Zezinho Sabará (PSD) – reeleito

Olimpio Mundo Polarizado (PL)

Rafaela Lupion (PSD)

Professor Euler (MDB) – reeleito

Laís Leão (PDT)

Sidnei Toaldo (PRD) – reeleito

Toninho da Farmácia (PSD) – reeleito

Carlise Kwiatkowski (PL)

Professora Angela (PSol)

Fernando Klinger (PL)

Hernani (Republicanos) – reeleito

Amália Tortato (Novo) – reeleito

Giorgia Prates – Mandata Preta (PT) – reeleito

Renan Ceschin (Pode)

Tiago Zeglin (MDB)

Vanda de Assis (PT)

Lórens Nogueira (PP)

Bruno Rossi (Agir)

Camila Gonda (PSB)