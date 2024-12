Curitiba cria quatro novas secretarias que começam a atuar em 2025. Quais são?

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O prefeito Rafael Greca sancionou, nesta terça-feira (17), a lei que cria novas secretarias municipais. Aprovada pelos vereadores da capital, a Lei 16.461 foi publicada no Diário Oficial. As mudanças terão impacto a partir de 1º de janeiro de 2025, quando começa o mandato do prefeito eleito e atual vice-prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel.

As novas pastas são: a Secretaria Municipal de Gestão de Pessoal (SMGP), a da Mulher e Igualdade Étnico-Racial (Smir), a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano (SMDH) e a de Desenvolvimento Econômico e Inovação (SMDEI).

Em sua mensagem à Câmara Municipal, o prefeito ressaltou que a criação das quatro secretarias representa medida administrativa relevante “em prol de uma gestão pública mais eficiente, abrangente e focada nas necessidades da população, sem comprometer a saúde financeira do município”.

Para que servem as novas secretarias?

A Secretaria da Mulher e Igualdade Étnico-Racial terá a finalidade de formular, articular e implementar políticas públicas voltadas à promoção dos direitos das mulheres, das populações negras, indígenas e de outras etnias e à diversidade.

“A criação dessa secretaria atende a uma demanda da sociedade e se traduz no fortalecimento das políticas públicas voltadas para a promoção da equidade de gênero e racial, temáticas essenciais para o desenvolvimento justo e igualitário de nossa sociedade”, disse Greca.

A finalidade da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano será formular e implementar políticas públicas voltadas às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, crianças, adolescentes, jovens, idosos, população em situação de rua e imigrantes, como também a prevenção ao uso indevido de drogas. Ela absorverá algumas estruturas ligadas às secretarias do Governo Municipal, Defesa Social e Trânsito e da Fundação de Ação Social (FAS).

Já a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação implementará políticas públicas intersetoriais, destinadas ao desenvolvimento do cenário econômico, de empreendedorismo e de inovação, e estimulará o fortalecimento do ambiente de inteligência artificial no município.

A atual Secretaria de Administração, Gestão de Pessoal e Tecnologia da Informação (Smap) será desmembrada em duas pastas: a nova SMGP e a Secretaria Municipal de Administração e Tecnologia da Informação (Smati). A SMGP manterá a atual estrutura da Superintendência de Gestão de Pessoal.

A Smati terá a finalidade de promover a integração e a articulação da gestão administrativa com os demais órgãos do Município, além de definir, planejar e executar a política de informação e tecnologia do município.