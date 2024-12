Compras de Natal movimentam Centro de Curitiba. Quais são os presentes mais buscados?

O maior movimento no comércio curitibano para as compras de Natal deve ocorrer nesta semana que antecede o Natal. Os itens de vestuário são os mais procurados pelos consumidores, seguidos por brinquedos, perfumes e cosméticos, calçados, eletroeletrônicos (12,8%). No Centro de Curitiba o movimento é intenso para a compra de presentes de Natal nesta semaninha que antecede a chegada do bom velhinho.

Segundo pesquisa realizada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio PR), em parceria com o Sebrae/PR, 39% dos consumidores planejam adquirir presentes nesta semana, sendo que 18,9% se anteciparam.

Quanto ao local de compra, a internet lidera as preferências dos paranaenses, com 49,9%. Na sequencia, o comércio de rua com 49,4%, sendo as lojas do centro responsáveis por 40,5% e as lojas de bairro por 8,9%. As compras em shoppings também são relevantes, representando 32,1% na pesquisa.

Quanto gastar?

De acordo com as respostas, o paranaense pensa em gastar para este ano R$ 515,68. Os homens planejam gastar um pouco mais, com uma média de R$ 598,94, enquanto as mulheres pretendem desembolsar R$ 434,16. Os curitibanos terão o maior tíquete médio do estado, com estimativa de gastar R$ 564,06.

Os itens de vestuário lideram a lista dos mais procurados, sendo mencionados por 68,5% dos entrevistados. Os brinquedos aparecem em seguida, com 43,7% das intenções de compra. Perfumes e cosméticos (23,2%), calçados (22%), eletroeletrônicos (12,8%), acessórios (11%), lembrancinhas ou artesanato (10,5%) e livros (9,7%) também figuram entre as opções mais citadas.

Feirinha de Natal é uma opção!

Uma boa opção e bem mais barata está na Feirinha Especial de Natal da Praça Osório e Santos Andrade. Elas funcionam de segunda a sábado das 10 horas até às 21 horas, e nos domingos das 14 horas até 20 horas.

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.