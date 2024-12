Paraná tem alerta para chuvas intensas, ventos de até 60 km/h e queda de granizo

Chuvas e ventos intensos! Essa é a previsão do alerta amarelo de perigo potencial para tempestades, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), com validade para cidades do Paraná. O alerta tem início na madrugada de quinta-feira (19) e se estende até às 20h do mesmo dia.

De acordo com o Inmet, podem ocorrer neste período chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos entre 40 e 60 km/h e queda de granizo. No entanto, é baixo o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

No Paraná, com exceção de Curitiba, do Litoral e das cidades da faixa leste, boa parte dos demais municípios podem ser atingidos pelas fortes chuvas. Também estão sob alerta, regiões dos estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. Veja no mapa abaixo.

Áreas do Paraná que podem ser afetadas por tempestades, segundo o Inmet:

Norte Pioneiro Paranaense

Centro Ocidental Paranaense

Noroeste Paranaense

Norte Central Paranaense

Sudoeste Paranaense

Oeste Paranaense

Centro Oriental Paranaense

Sudeste Paranaense

Centro-Sul Paranaense

Imagem: Inmet

Em caso de tempestades e rajadas de vento, a orientação é não se abrigar debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas. E não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Evite também usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Para mais mais informações, entre em contato com a Defesa Civil (telefone 199) e Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Chuva, trovoadas e rajadas de vento

Nesta quarta-feira (18), o tempo permanece estável na maior parte do Paraná, com predomínio de sol e algumas nuvens, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). “As temperaturas se elevam mais no oeste e noroeste, onde deve ultrapassar os 30ºC. Na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), especialmente na faixa litorânea, a persistência de ventos com umidade do mar mantém o céu mais nublado e ocasionalmente com chuviscos ou chuvas leves”.

Já na quinta-feira (19), o dia começa com tempo estável no Paraná, com variação de nebulosidade na RMC e chuva leve no litoral. “Durante a tarde, pancadas de chuva são esperadas de forma isolada devido ao escoamento de norte que traz umidade e favorece maior instabilidade atmosférica. Da tarde para a noite, com a passagem de um cavado em médios níveis da troposfera, novas áreas de instabilidade se formam e avançam de oeste para leste, provocando chuva generalizada no estado, que pode ser pontualmente intensa com trovoadas e rajadas de vento“, informa o Simepar.

Tempo em Curitiba

Na capital paranaense, as temperaturas devem chegar aos 25ºC nesta quarta-feira. Na quinta-feira, esquenta mais e Curitiba deve registar mínima de 16ºC e máxima de 28ºC.