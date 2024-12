Curitiba se prepara para um verão atípico: estação inicia neste sábado

Estação mais quente do ano e aguardada por quem deseja a presença do sol, o verão começa no dia 21 de dezembro, próximo sábado, e termina em 20 de março. Mas será que já é possível adiantar as características do verão 2024/2025 em Curitiba e no litoral do Paraná?

Meteorologista do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), Samuel Braun diz que a tendência para o estado é que dezembro seja mais chuvoso, podendo ultrapassar a média do mês. Já em janeiro, o tempo deve ficar mais quente e seco.

“Provavelmente dezembro com chuva acima da média, principalmente nesses primeiros 20 dias deve ter bastante chuva no Paraná, na região de Curitiba e no litoral também. Janeiro um pouco mais seco. Mais seco e mais quente. Essa é uma tendência, no caso, indicada hoje. Obviamente que a gente tem a todo momento atualizações”, afirma o meteorologista.

É importante lembrar que o Paraná já está sob a influência do fenômeno La Niña – responsável por resfriar as águas do Oceano Pacífico e provocar seca na região sul do país. Entretanto, Braun explica que a condição está fraca e, por isso, não deve causar grandes impactos no tempo.

“A La Niña está muito fraca, então o impacto dela não é tão direto, por exemplo, quanto a gente costuma observar durante o inverno, normalmente [com] o tempo mais seco e mais frio. Isso no inverno. No verão, as vezes essa condição não é tão certeira e ainda mais com uma La Niña fraca”, acrescenta.

Apesar dessas tendências, é necessário reforçar que o início do verão ainda está relativamente distante e, por isso, os indicativos podem mudar.