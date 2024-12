Novos secretários de Curitiba! O perfil da equipe de Eduardo Pimentel para prefeitura

O vice-prefeito e prefeito eleito de Curitiba, Eduardo Pimentel (PSD), anunciou no último dia 26 os primeiros secretários de seu futuro governo, que começa em 1º de janeiro de 2025. O vice da chapa eleita, Paulo Martins (PL), assumirá uma nova pasta, a de Desenvolvimento Econômico.

Outra novidade é a criação da Secretaria do Desenvolvimento Humano, que será chefiada pela vereadora Amália Tortato (Novo). Na primeira leva, o vereador e presidente da Câmara Municipal de Curitiba, Marcelo Fachinello (Podemos), foi confirmado como secretário de Governo Municipal.

Em entrevista à Gazeta do Povo, Pimentel afirmou que quer uma “equipe eficiente, dinâmica e competente”. Para montar o secretariado, abriu espaço para partidos que formaram a coligação nas eleições, incluindo o Podemos, o Novo e o PL. Mesmo assim, ele disse que a definição é “em cima de currículos” e que vai monitorar o trabalho de cada secretário. “Se for necessário fazer substituições, farei”, avisou.

Quem são os secretários do futuro prefeito Eduardo Pimentel em Curitiba

Paulo Martins – Desenvolvimento Econômico

Paulo Martins acumulará funções de vice-prefeito e secretário. Foto: Divulgação/Paulo Martins



Natural de Presidente Venceslau (SP), Paulo Martins (PL) tem 43 anos e ficou conhecido como comentarista político em Curitiba. A partir dessa atuação, foi eleito deputado federal em dois mandatos consecutivos, entre 2015 e 2023. Na eleição de 2022 foi o segundo candidato do Paraná ao Senado mais votado, com quase 1,7 milhão de votos.

Em uma articulação do governador Ratinho Junior (PSD), Martins integrou a chapa de Pimentel como vice. Ele acumulará a função de vice e de secretário de Desenvolvimento Econômico, ficando responsável por atrair investimentos à capital paranaense e gerar empregos.

Marcelo Fachinello – Governo Municipal

Marcelo Fachinello é vereador em Curitiba.Foto: Rodrigo Fonseca/CMC



Marcelo Fachinello (Podemos) tem 44 anos, é natural de Realeza (PR) e trabalhou por muitos anos como jornalista esportivo. Em 2020 foi eleito vereador de Curitiba, chegando à presidência da Câmara Municipal para o biênio 2023/2024. Neste ano foi o vereador reeleito mais votado, com 10.812 votos.

Na Secretaria de Governo Municipal, será responsável pela relação com os Poderes Executivo e Legislativo no encaminhamento e sanção de leis e decretos municipais. Ele também coordena as Administrações Regionais de Curitiba.

Amália Tortato – Desenvolvimento Humano

Amála Tortato é vereadora de Curitiba. Foto: Rodrigo Fonseca/CMC



Natural de Telêmaco Borba (PR), com 40 anos, Amália Tortato (Novo) é formada em Engenharia Mecânica e trabalhou como comissária de bordo por 14 anos, antes de se tornar empreendedora. Em 2020 foi eleita vereadora de Curitiba e reeleita neste ano.

Em seu mandato na Câmara Municipal, tem atuado nas pautas relacionadas às crianças e à educação. Ela chefiará a nova pasta de Desenvolvimento Humano que terá, entre outras responsabilidades, a atenção à população em situação de vulnerabilidade.

Marilza Dias – Meio Ambiente

Marilza Dias é a atual secretária de Meio Ambiente de Curitiba. Foto: Ricardo Marajó/SMCS



Formada em Química pela PUCPR e especializada em Controle de Poluição Ambiental pela Universidade de Osaka, Marilza Dias é funcionária de carreira da prefeitura de Curitiba desde 1988.

Ela seguirá à frente da Secretaria de Meio Ambiente, cargo que ocupa desde 2017 — ela também chefiou a pasta entre 2010 e 2012 nas gestões de Beto Richa (PSDB) e Luciano Ducci (PSB).

Vanessa Volpi – Procuradoria-Geral do Município

Vanessa Volpi é a atual procuradora-geral de Curitiba. Foto: Levy Ferreira/SMCS



No comando da Procuradoria-Geral do Município desde 2017, Vanessa Volpi Bellegard Palacios seguirá no cargo no mandato de Eduardo Pimentel. Formada em Direito pela PUCPR, tem especialização em Direito Processual Civil, Direito Público e Gestão Pública.

No setor público, também foi procuradora judicial do Serviço Social Autônomo Paranacidade, de 2011 a 2013.

Ogeny Pedro Maia Neto – Urbs

Ogeny Pedro Maia Neto é o atual presidente da Urbs. Foto: Rodrigo Fonseca/CMC

Engenheiro mecânico e especialista em governança corporativa, planejamento, finanças e gestão de negócios, Ogeny Pedro Maia Neto seguirá como presidente da Urbanização de Curitiba S/A, a Urbs, onde está desde 2017.

Na Urbs, é responsável pelo planejamento da cidade, inclusive o transporte coletivo. Por isso, no próximo mandato terá participação fundamental na nova concessão do transporte de Curitiba, programada para acontecer em 2025.

Leia o conteúdo original na Gazeta do Povo.